Більше не постріляють: дрони-камікадзе ЗСУ підірвали російські міномети (відео)

Двома влучними ударами оператори знищили озброєння окупантів, використавши останні ударні безпілотники зі свого арсеналу. Їхню роботу продовжили артилеристи.

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Оператори батальйону К-2 із 54-ї окремої Механізованої бригади Збройних сил України вразили позицію російських мінометників за допомогою дронів-камікадзе. Підрозділ опублікував відеозапис атаки на своєму YouTube-каналі.

Аеророзвідники помітили на позиції окупантів два міномети калібру 120-мм, що стоять за кілька метрів один від одного на залізничній станції, і відправили до них два ударні FPV-дрони від організації "Ескадрон". БПЛА по черзі влетіли в гармати та підірвали їх влучними ударами.

"Спочатку роботу розпочав розрахунок дронів-камікадзе, але після плідного дня це була остання пташка в арсеналі. Потім приєдналася її Величність великокаліберна артилерія. Результати на відео", — відзвітували представники батальйону К-2.

Судячи з ролика, ЗСУ атакували сховище нафтопродуктів, якими користувалися росіяни. Артилерійські снаряди пошкодили труби, з яких випливло та спалахнуло паливо.

Наприкінці травня ЗСУ показали, як дрони закидали мінометників із РФ гранатами на полі бою. Після перших вибухів окупанти втекли, покинувши зброю, а українські оператори знищили її разом із боєкомплектом.

З'явилася інформація, що українські війська втрачають близько 10 000 дронів на місяць. На думку експертів, більшу частину цих безпілотників становлять "камікадзе", які вибухають під час виконання своєї місії.