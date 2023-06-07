Запрацював "єКуточок": допоможе прихистити тварин або спробувати себе в ролі опікуна

Завдяки порталу та власники тварин та волонтери зможуть допомогти тимчасово дати притулок у себе домашнім улюбленцям.

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У Києві запрацював сервіс, завдяки якому власники свійських тварин, а також волонтери та опікуни бездомних тварин зможуть знайти тимчасовий притулок для своїх підопічних, повідомляється на офіційному порталі Києва. Цей проєкт реалізували спеціалісти комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

На цей час платформа працює в тестовому режимі, але всі бажаючі вже можуть зареєструватися. При реєстрації на "єКуточок" пропонується вибрати тип облікового запису: для тих, хто шукає притулку для тварин і для тих, хто готовий тимчасово або постійно доглядати підопічних.

Портал "ЄКуточок", який допоможе дати притулок тваринам і спробувати себе в ролі опікуна Фото: Скриншот

На ідею створення цієї інтернет-платформи директора та колектив "КМЛВМ" підштовхнув великий попит на утримання братів наших менших. За словами директорки підприємства Наталії Мазур, до них часто звертаються кияни із запитом на тимчасову перетримку. Це і волонтери, які знаходять тварин на вулиці, опікуни безпритульних тварин, а також власники домашніх вихованців, які не мають де залишити їх на кілька днів.

Наталія вважає, що сервіс допоможе не лише дати притулок нещасним тваринам, а й допомогти людям визначитися з тим, чи готові вони взяти у свій будинок кішку чи собаку, притуливши її в рамках програми опіки на кілька днів. Адже, взявши до себе будь-яку тварину, люди повинні розуміти, що це велика відповідальність і тепер саме від них залежить доля маленької істоти. Прийнявши до себе кішку або собаку на пару днів, можна буде визначитися зі своїми реальними намірами та силами.

Скористатися сервісом можуть лише фізичні особи, а й ветеринарні клініки, притулки, громадські організації. Окрім послуги перетримки, у сервісі "єКуточок" можна знайти або запропонувати послуги з вигулу собак, догляду та годування тварин.

Раніше Фокус писав про те, що у Фінляндії банк через санкції ЄС позбавив собаку страховки.