У РФ настає ера "цифрового ГУЛАГу": у суверенний інтернет пускатимуть лише за паспортом

Навіть VPN не допоможе росіянам із доступом до звичайної інтернет-мережі.

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Кожному громадянинові Росії буде присвоєно персональний ідентифікатор, яким він заходитиме в "суверенний інтернет", повідомляють Ведомости. Поки що його запустять у тестовому режимі до кінця року. Стверджується, що вся потрібна інфраструктура вже є у провайдерів.

Таким художники бачать російський інтернет Фото: Sofia Miroedova

У чому суть "суверенного інтернету"

За словами заступника голови комітету Держдуми з інформаційних технологій Андрія Свінцова, це буде абсолютно прозорий інтернет, до якого не можна потрапити через пристрої або програми анонімізації (тобто через VPN). Користувачеві потрібно буде зареєструватися за паспортом та заходити до мережі за особистим ідентифікаційним номером. Чиновники обіцяють, що така послуга буде добровільною і доступ до зовнішнього інтернету збережеться.

Мета переслідується нібито блага: забезпечити громадян РФ захистом від витоку персональних даних, захистити від фішингу та вірусів та дати доступ до сайтів, які виконують усі вимоги безпеки та не містять "іноземних шпигунських закладок".

Користувачі жартують, що саме так буде виглядати "суверенний інтернет" Фото: Соцмережi

Як "закрита мережа" працює в КНДР та Китаї

Звичайно, коли мова заходить про подібну мережу, відразу згадуються ці дві країни, хоча "внутрішній інтернет" практикують і великі корпорації, що дають доступ до багатьох внутрішніх сайтів та ресурсів тільки для своїх працівників.

У Північній Кореї з 2000 року діє мережа "Кванмьон", за доступ до якої потрібно платити. Причому за базовий тариф користувач отримує, наприклад, лише текстові новини, схвалені цензором, а якщо хоче дивитися фото та ілюстрації до тексту, потрібно придбати більш високий тариф. Інформацію до "Кванмьону" можуть додавати лише держструктури й тільки після проходження через величезний апарат цензури. А у "великий інтернет" можуть потрапити лише чиновники та окремі представники держустанов.

У Китаї діє "Золотий щит" – вільніший, але ретельно контрольований аналог, який розпочав свою роботу в країні з 2003 року. Весь трафік відстежується по IP та DNS, а сайти відстежуються за ключовими словами й блокуються у разі критики КПК, її лідерів чи ідей комунізму.

Інтернет у КНДР є найбільш закритим та обмеженим у світі Фото: Соцмережi

Яким хочуть зробити інтернет у Росії

Ідея про внутрішній інтернет обговорювалася у РФ ще з 2013 року під егідою "захисту дітей від шкідливої інформації". Пропонувалося піти шляхом Китаю та блокувати сайти по IP та DNS, а доступ надавати лише до ресурсів, що увійшли до "білого списку". Решта має ретельно блокуватися. Вперше систему випробували у 2014 році в Костромі, хоча подібним "чистим інтернетом" були незадоволені провайдери та оператори зв'язку, які назвали систему "неефективною та витратною для операторів", адже вона передбачає встановлення спеціального обладнання саме їх коштом.

До запуску закритого інтернету у Росії все готово Фото: Соцмережi

У 2017 році Дмитро Медведєв, який тоді обіймав посаду прем'єр-міністра РФ, хотів виділити 4,2 млрд рублів на створення Національної системи фільтрації інтернет-трафіку при використанні інформаційних ресурсів дітьми (НаСФІТ). Доля грошей та реалізації грандіозного проєкту невідома, адже 2020 року російське Мінцифри прикрило цю ініціативу.

Хоча вже у 2021 році в РФ підтримали план створення "білого інтернету для школярів", що передбачає створення спеціальної соцмережі для підлітків та різних інформаційних інструментів та просвітницького контенту для їхнього навчання.

Втім, як кажуть російські експерти, стільки ж років для "суверенного інтернету" все вже готове. Оператори та провайдери, попри витрати, встановили спеціальне обладнання для фільтрації та відстеження користувачів, так що для початку роботи системи немає жодних перешкод, адже Роскомнагляд вже давно набив на заборонах руку. За словами глави російського Мінцифри Андрія Свінцова, нарешті РФ "зможе протистояти інформаційній війні колективного Заходу проти Росії".

Раніше Фокус розповідав про те, що хакери влаштували "шопінг": особисті дані 10 млн росіян вибігли в інтернет.