Впізнає людину і розмовляє: інженер створив робота з давнього телевізора (відео)

Робот отримав великі блакитні очі, якими може бачити та кліпати, а також "мозок" у вигляді віртуального помічника Alexa.

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Інженер Томас Бернс створив зі старого ЕПТ-телевізора "тіло" для голосового асистента Alexa. Про це повідомляє інтернет-медіа Hackaday.

Бернс розповів, що хотів зробити голосового помічника реалістичнішим. Тому зі старих деталей від побутової техніки він створив Alexa тіло. А для більшої виразності наділив асистента ще й очима.

У своїй роботі інженер вирішив використовувати ЕПТ від маленького чорно-білого телевізора. Під'єднавши звуковий сигнал до схеми вертикального відхилення телевізора, він перетворив його на елементарний осцилограф, який показує форму сигналу Alexa в реальному часі. Акриловий корпус захищає ЕПТ від високої напруги, зберігаючи при цьому все, що знаходиться всередині.

Очі роботу винахідник видрукував на 3D-принтері за проєктом іншого інженера Вілла Коглі. А плати Arduino Mega 2560 дають змогу "ожилому" Alexa фокусувати погляд на співрозмовнику. Бернс також забезпечив робота датчиками присутності. Коли голосовий помічник "спить", його очі закриті. Але варто роботу почути голосову команду, він відкриває очі та починає за допомогою системи розпізнавання облич шукати людину, яка звернулася до нього із запитанням.

Alexa у втіленні Томаса Бернса має вигляд маленького "пузатого" телевізора з великими блакитними очима. Вони можуть рухатися в різні боки та кліпати.

До слова, інженер не перший, хто наділив голосового помічника "плоттю". Раніше асистент уже отримав втілення в електронній іграшці-роботі Фербі, яка вміла розмовляти. Вона має вигляд маленького пухнастого звірка з великими вухами.

Нагадаємо, що в Китаї створюють просунутих роботів зі ШІ. ByteDance почала вивчати роботів 2020 року, і засновник компанії Чжан Імін виявив неабиякий інтерес до цієї галузі. Наразі керівники ByteDance вважають, що роботи мають не тільки працювати в парі з наявними підприємствами, а й вивчати можливості інтеграції з LLM.

А у вересні 2021 року медіа писали про те, що в Китаї створили їздового робота-єдинорога, який говорить. Little White Dragon отримає здатність говорити, змінювати вираз обличчя, реагувати на рухи й дотики людини, і відповідати.