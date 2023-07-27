До стратосфери і назад: "сонячний" дрон для зв'язку ApusDuo здійснив перший політ (відео)

Псевдосупутник довів, що надійно працює в екстремальних умовах. У майбутньому такі апарати можуть слугувати літаючими "мобільними станціями" і виконувати інші завдання.

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Компанія Mira Aerospace, спільне підприємство UAVOS і Bayanat, успішно випробувала свій безпілотний автономний літак (БАЛ), піднявши його на висоту понад 16 км, повідомляє портал UST. Тестовий політ апарату ApusDuo пройшов в Уганді і тривав 10,5 годин у стратосфері.

Відмінною особливістю цього псевдосупутника є використання сонячної енергії, що дає змогу легкому літаку максимально економити заряд батарей і підживлювати їх завдяки встановленим на широких крилах сонячним панелям. Під час випробування ApusDuo успішно пройшов низку контрольних точок, включно з перевіркою стійкості польоту і керованості з корисним навантаженням 3,6 кг, встановленим на великих висотах, та оцінкою характеристик каналу C2 (лінія зв'язку між БПЛА і його наземною станцією).

Комплекс авіоніки продемонстрував стабільну роботу за екстремальних температур до мінус 68 градусів. Це дуже важливо, адже система авіоніки UAVOS служить мозком безпілотного літального апарату ApusDuo, забезпечуючи безпечні профілі польоту поза межами прямої видимості на різних етапах зльоту, набору висоти та посадки.

ApusDuo може нести навантаження в 3,6 кг для розвідки або забезпечення рятувальників мобільним зв'язком Фото: UAVOS

Безпілотник ApusDuo належить до систем сегмента програми HAPS, яка була створена для прискорення розробки та впровадження технології для підтримки польотів на великій висоті. Місії подібних псевдосупутників полягають у наданні широкого спектра послуг у галузі зв'язку, спостереження за погодою, моніторингу безпеки та збору даних для рятувальників у разі надзвичайних ситуацій.

Але найбільш затребуваною функцією все ж таки є здатність таких БАЛ служити своєрідними "літаючими мобільними станціями", які можуть забезпечити зв'язок у віддалених районах, де будівництво наземних базових станцій ускладнене або економічно не вигідне. Так само такі безпілотники зможуть тимчасово забезпечувати мобільним зв'язком людей і рятувальників в осередках лиха в результаті природних або техногенного катаклізмів.

Політ у стратосферу апарату ApusDuo

Раніше Фокус повідомляв, що військові інженери запустили дрон PHASA-35 у стратосферу. Цей безпілотник тепер може з легкістю відстежувати секретні військові цілі Росії або Китаю, перебуваючи в недосяжності для ППО і літаків.