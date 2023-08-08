Науковці створили надпотужну батарею зі швидкою зарядкою: вона поліпшить дрони та авто

Нова технологія зробить літій-іонні акумулятори на 50% місткішими та ефективнішими. Такі батареї з'являться на ринку вже у 2024 році.

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Виробник акумуляторів Amprius Technologies заявляє, що домігся нового прориву в технології акумуляторів для дронів і електромобілів, ідеться в пресрелізі компанії. Вченим вдалося створити надпотужний літій-іонний акумулятор з високою енергією, який забезпечить велику тягову потужність і запас енергії.

У своїй новій батареї інженери використовували незвичні матеріали, наприклад, аноди з кремнієвих нанодротів, які забезпечують вищу щільність енергії, ніж традиційні літій-іонні акумулятори, більшість з яких зроблені з анодами на основі графіту або вуглецю. Кремнієві аноди можуть зберігати до 10 разів більше атомів літію і, отже, забезпечують значно вищу зарядну здатність, ніж інші типи літій-іонних акумуляторів.

Інженерам вдалося досягти щільності енергії в 400 Втч/кг, одночасно отримуючи вражаюче високу швидкість зарядки акумулятора 10C. В Amprius кажуть, що нова батарея може заряджатися від нуля до 80 відсотків менш ніж за шість хвилин.

Виробник обіцяє, що нові акумулятори будуть готові вже у 2024 році Фото: Amprius Technologies

Для порівняння, акумулятори, які сьогодні живлять електромобілі, мають пікову швидкість розряду близько 5С. Так звана "C-швидкість" являє собою швидкість, з якою батарея розряджається відносно її максимальної ємності. Акумулятор із рейтингом 10C буде повністю заряджатися і розряджатися вдвічі швидше, ніж акумулятор із рейтингом 5C.

Цю нову батарею можна використовувати для живлення дронів, вантажних квадрокоптерів, електролітаків із системою eVTOL, і, звісно ж, електромашин. Згідно з даними Amprius, їхній надпотужний акумулятор дасть змогу електромобілям розганятися від 0 до 100 км/год лише за 1,5 секунди — швидше, ніж будь-який електромобіль на ринку сьогодні.

"Наш новий елемент забезпечує вражаючі характеристики питомої потужності і щільності енергії, приблизно на 200% вищі, ніж у традиційних графітових елементів, водночас досягаючи швидкості розряду 10C, що значно розширює можливості застосування і підвищує економічну ефективність", — заявляє генеральний директор Amprius Кан Сун.

За рахунок зменшеної ваги та об'єму ці батареї допоможуть збільшити мобільність дронів та електромашин Фото: Amprius Technologies

Ще однією перевагою нових батарей є їхня зменшена маса та об'єм. Це дасть змогу дронам нести більше корисного навантаження, а автомобілям отримати більше запасу ходу шляхом зменшення ваги. Новий акумулятор має питому потужність 3500 Вт/кг у стандартних умовах розряду та максимальну потужність 4400 Вт/кг за меншої глибини розряду (тобто за низького рівня заряду акумулятора).

Очікується, що нові батареї з'являться на ринку у 2024 році, і Amprius заявляє, що до кінця цього року у них будуть зразки для потенційних клієнтів. Компанія вже постачає акумуляторні батареї для деяких виробників дронів і є одним із постачальників для створення дронів-камікадзе Switchblade 300 Block 20.

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