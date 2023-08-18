Небезпечно для життя: Apple закликала не спати поруч з iPhone під час зарядки

У компанії наголошують, що заряджати брендовий смартфон слід без чохла і в добре провітрюваному приміщенні.

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Компанія Apple оновила правила безпеки зарядки своїх iPhone, повідомляє Mirror. Як вказується в нових правилах безпеки до смартфонів компанії Apple, не слід засинати зі смартфоном, що заряджається, на своєму тілі, під подушкою або під ковдрою. Найкраще взагалі витягнути iPhone з чохла і поставити його на зарядку в приміщенні, яке добре провітрюється.

"Недотримання цих інструкцій з техніки безпеки може призвести до загоряння, ураження електричним струмом, травм або пошкодження iPhone, або іншого майна", йдеться в правилах безпеки Apple.

Пункт про важливість бути обережним під час заряджання техніки Apple Фото: Скриншот

Apple також попередила, що ризик загоряння зростає, якщо ви використовуєте сторонні зарядні пристрої для живлення свого пристрою, оскільки деякі дешевші зарядні пристрої можуть не відповідати стандартам безпеки офіційних продуктів Apple.

Незважаючи на те, що батареї сучасних смартфонів захищені, вони іноді, хоч і досить рідко, вибухають. Всьому виною — спека та неправильне використання пристроїв. Літій-іонні акумулятори, які живлять енергією будь-який сучасний ґаджет, дуже "не дружать" із холодом і спекою та й узагалі не люблять різких перепадів температур. І якщо холодною зимою єдиною проблемою може стати швидкий розряд акумулятора, то в спекотну погоду батарея може навіть вибухнути. Причиною тому служить перегрів, неправильна зарядка пристроїв і погана якість самих акумуляторів. Фокус уже розповідав, як не допустити вибуху телефону.

Раніше Фокус розповідав про історію створення сучасних акумуляторів. Сучасний світ, яким ми його знаємо, був би неможливий без батарей. Від мобільних телефонів і до електрокарів — акумулятори живлять безліч портативних електронних пристроїв навколо нас.

Так само раніше стало відомо про винахід першої у світі "безпечної" алюміній-іонної батареї. Акумулятор може витримувати 800 циклів перезарядки з втратою всього 0,028% за цикл, кажуть винахідники.

А дослідники з Університету Г'юстона зробили еластичні акумулятори, які в майбутньому пропонують вшивати в одяг. Конструкцію ще потрібно покращувати, але перший прототип уже готовий.

Їхні колеги взагалі знайшли заміну літієвим батареям. Дослідники зі США додумалися змішати чистий літій з дешевим натрієм і отримали досить стабільний склад. Незабаром на ринку можуть з'явитися перші гібридні батареї.