Від нового модуля ViDAR для дронів не сховатися: знайде, вдень, вночі і навіть у сильний шторм

Блок зі штучним інтелектом від Sentient Vision Systems дає змогу розпізнавати та класифікувати виявлені об'єкти за допомогою різноманітних дронів.

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Компанія Sentient Vision Systems успішно завершила демонстрацію можливостей модуля ViDAR з підтримкою штучного інтелекту на БПЛА VXE30 компанії Edge Autonomy. Як повідомляє Militaryleak, квадрокоптер з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL) VXE30 — це новітня і найдосконаліша версія серії малих непілотованих авіаційних систем компанії Edge Autonomy.

У поєднанні з ViDAR (модулем візуального виявлення і визначення дальності) від Sentient VXE30 це дасть змогу безпілотника забезпечувати пасивний пошук на великій території та виконувати безліч морських операцій. Спільні можливості модуля і безпілотника буде продемонстровано на виставці DSEI 2023, яка відбудеться 12-15 вересня в Лондоні.

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ViDAR, розроблений Sentient, використовує штучний інтелект, комп'ютерний зір і машинне навчання, які інтегровані з електрооптичними та інфрачервоними (EO/IR) датчиками. Загалом, система дає змогу виявити та розпізнати об'єкти, які важко побачити людським оком або розпізнати на звичайному радарі. Завдяки новому модулю дрон VXE30 зможе більш точно виявляти та визначати місцеперебування людей, об'єктів і суден (вдень і вночі) далеко від оператора.

Модуль ViDAR можна використовувати в розвідувальних, спостережних і рекогносцирувальних місіях (ISR), морському патрулюванні та охороні кордонів, а також у пошуково-рятувальних операціях. ViDAR довів свою ефективність у складних морських умовах до стану моря 6 балів (дуже сильне хвилювання води) з хвилями висотою від 4 до 6 метрів. Як зазначають інженери Sentient, вони успішно перетворили ViDAR на компактний, легкий, малопотужний формфактор з малим SWaP (розміром, вагою і потужністю), що підходить для розгортання на невеликих БПЛА, таких, як VXE30.

Раніше Фокус розповідав, що військові випробували лазерну гармату Titanis. Вона успішно збиває безпілотники та пропалює 8 мм броні. Крім лазера модуль Titanis можна оснастити додатковим кулеметом калібру 7,62 мм для більш широкого вибору способу знищення цілей.