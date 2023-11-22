Найкращі телевізори "Чорної п'ятниці" в Україні: ТОП-5 панелей, гідних придбання зі знижкою

Українці можуть дуже вигідно придбати як дорогі, так і бюджетні телевізори з найсучаснішими технологіями.

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"Чорна п'ятниця", яка триватиме в Україні приблизно до 27 листопада, стане чудовою можливістю придбати техніку за цінами, нижчими за звичайні. На жаль, ритейлери пропонують мало свіжих телевізорів 2023 року, але Фокус відібрав акційні моделі, які варті уваги.

У період "Чорної п'ятниці" ми вивчили пропозиції найбільших українських ритейлерів: Comfy, "Цитрус", "Фокстрот", MOYO й Eldorado, звернувши увагу на акційні пропозиції Smart TV. Вивчивши різні огляди, ми відібрали 5 найкращих моделей, які продаються зі знижками, визначили їхні характеристики, переваги та недоліки.

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Чорна п'ятниця 2023: ТОП 7 смартфонів, які можна придбати в Україні зі знижкою

Samsung S90C — найкращий телевізор 2023 року

Модель пропонує відмінну якість зображення і великий набір функцій. Як пишуть оглядачі сайту RTINGS.com, Samsung S90C має фантастичний вигляд у темній кімнаті завдяки майже нескінченному коефіцієнту контрастності та ідеальній однорідності чорного кольору, без розмиття, що відволікає, навколо яскравих ділянок екрана. Висока яскравість, велика колірна гама і якісна передача кольору добре передають HDR-контент.

На відміну від деяких інших телевізорів, модель Samsung не підтримує Dolby Vision HDR і розширені аудіоформати DTS, замість них використовується менш широко використовуваний формат Samsung HDR10+, який має такий самий гарний вигляд, як Dolby Vision. Вбудований інтерфейс ОС Tizen простий у використанні і пропонує великий вибір потокових додатків та ігор. У Samsung нещодавно вийшов дорожчий флагманський телевізор S95C, який яскравіший за S90C, але в іншому не вартий переплати.

Характеристики Samsung S90C

тип панелі — OLED з квантовими точками (Quantum Dot);

роздільна здатність — UHD 4K 3840 x 2160;

частота оновлення — 144 Гц;

пікова яскравість — 726 ніт;

Smart-платформа — Tizen;

аудіосистема — 6 динаміків потужністю 60 Вт;

виходи — HDMI х4, USB 2.0 х2, Ethernet, TOSLINK Optical, під RF-антену, під супутникову антену;

корисні функції — Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, FreeSync Premium, Variable Refresh Rate (VRR), HDR10+.

Вартість Samsung S90C

З п'яти обраних нами магазинів Samsung S90C продається тільки у двох. "Ельдорадо" пропонує модель без знижки, хоча зображення на сайті говорить, що цей товар бере участь в акції на "Чорну п'ятницю". Пропозиції від MOYO куди вигідніші:

55 дюймів — 61 999 грн;

65 дюймів — 91 999 грн;

77 дюймів — 119 999 грн.

Hisense U8K — найкращий "середнячок"

Hisense U8K — найкращий телевізор середнього класу за версією RTINGS, це хороший вибір для українців, які хочуть заощадити на покупці, але водночас отримати якісну модель із безліччю функцій. Завдяки антивідблиску поверхні та високій яскравості його приємно дивитися навіть в освітленій кімнаті, а технологія локального затемнення Mini LED забезпечують глибокий, рівномірний чорний колір з дуже невеликим розмиттям навколо яскравих об'єктів.

Варто враховувати, що кут огляду у Hisense U8K менший, ніж у дорожчих телевізорів, зате широка колірна гама і точність попереднього калібрування передають реалістичне зображення, незалежно від контенту. Вбудований інтерфейс Google TV має величезний вибір додатків і простий у використанні інтерфейс, тому вам не доведеться купувати зовнішній пристрій потокової передачі.

Характеристики Hisense U8K

тип панелі — Mini-LED з квантовими точками (Quantum Dot);

роздільна здатність — UHD 4K 3840 x 2160;

частота оновлення — 120 Гц або 144 Гц з VRR;

пікова яскравість — 2000 ніт;

Smart-платформа — Google TV;

аудіосистема — 5 динаміків потужністю 50 Вт;

виходи — HDMI 2.1 х2, HDMI 2.0 х2, USB х2, RF-антена, Ethernet, RS-232C, під RF-антену, під супутникову антену, композитний аудіо;

корисні функції — Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Atmos, AMD FreeSync Premium Pro, Filmmaker Mode, Game Mode, Google Assistant.

Вартість Hisense U8K

З п'яти ритейлерів таку модель зі знижками в "Чорну п'ятницю" пропонують тільки два: Сomfy і "Цитрус".

55 дюймів — 44 999 грн ;

; 65 дюймів — 64 999 грн.

TCL C645 — найкращий бюджетний Smart-TV

Якість цієї моделі значно перевищує ціну, оскільки вона володіє відмінними характеристиками і набором функцій преміум-класу, якими в основному можуть похвалитися тільки пристрої в три-чотири рази дорожче. Це телевізор з роздільною здатністю 4K, технологією квантових точок QLED і повномасштабним підсвічуванням. TCL C645 сумісний з усіма значущими стандартами HDR, включаючи Dolby Vision і HDR10+, а його двоканальна 20-ватна аудіосистема здатна відтворювати звукові доріжки як Dolby Atmos, так і DTS-HD.

Базова частота оновлення невелика, 60 Гц, але функція Game Accelerator підвищує її до 120 Гц, хоча вертикальна роздільна здатність залишається незмінною. Зображенню часом бракує яскравості та контрастності, якщо порівнювати з дорожчими моделями, а інтерфейс доволі повільний, але плюси переважують мінуси, якщо вірити сайту T3, експерти якого протестували цей телевізор.

Характеристики TCL C645

тип панелі — QLED;

роздільна здатність — UHD 4K 3840 x 2160;

частота оновлення — 60 Гц або 120 Гц з Game Accelerator;

пікова яскравість — 450 ніт;

Smart-платформа — Android TV;

аудіосистема — 2 динаміки потужністю 20 Вт;

виходи — HDMI 2.0 х3, роз'єм для навушників, оптичний для цифрового аудіо, Ethernet, RF-порт;

корисні функції — Wi-Fi, Bluetooth, Miracast, DTS:X, Dolby Digital AC4, Dolby TrueHD, Google Play, HDR10, HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG).

Вартість TCL C645

На момент написання матеріалу телевізори TCL C645 продавалися в магазинах "Цитрус" і Comfy, притому найбільших розмірів не було в наявності.

43 дюйми — 14 999 грн ;

; 50 дюймів — 17 999 грн ;

; 55 дюймів — 20 999 грн.

Samsung Neo QLED QN90C — найкраща преміальна не-OLED панель

Найкращі телевізори на ринку зазвичай мають OLED-панелі, однак рідкокристалічні можуть бути набагато яскравішими, і при цьому не сильно поступаються за іншими параметрами, такими як контрастність. QN90C 2023 року випуску поєднує в собі панель із квантовими точками Neo QLED, підсвічування mini-LED і технології локального затемнення, які разом забезпечують гарну картинку в яскраво освітленій кімнаті навіть удень. До того ж, модель оснащено фірмовим інтелектуальним інтерфейсом Tizen OS від Samsung з безліччю корисних функцій, таких як можливість управління іншими пристроями і підтримка відеодзвінків за допомогою веб-камери.

Характеристики Samsung Neo QLED QN90C

тип панелі — QLED;

роздільна здатність — UHD 4K 3840 x 2160;

частота оновлення — 120 Гц;

пікова яскравість — 3300 ніт;

Smart-платформа — Tizen;

аудіосистема — 2 вбудовані динаміки;

виходи — HDMI 2.1 x4, HDCP 2.2, USB 2.0 х2, оптичний цифровий аудіовихід, RF (антена), RS-232, Ethernet;

корисні функції — Wi-Fi, Bluetooth, Miracast, Apple TV+, Samsung TV Plus, Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Hulu, Xbox, Nvidia GeForce NOW, Motion Xcelerator Turbo+, Neo Quantum HDR+, Dolby Atmos.

Вартість Samsung Neo QLED QN90C

Дана модель телевізорів продається зі знижками на честь "Чорної п'ятниці" в магазинах Comfy, "Фокстрот", "Цитрус", MOYO, але варто уточнювати доступні розміри.

55 дюймів — 64 999 грн ;

; 75 дюймів — 119 999 грн.

Samsung Q60C — найдешевший телевізор із квантовими точками

Телевізор початкового рівня, випущений Samsung у 2023 році як доповнення лінійки Quantum Dot LED (QLED). Він добре підходить для перегляду шоу або спортивних змагань протягом дня, оскільки має хорошу пікову яскравість і технологію обробки відображень. Фільми теж виглядають непогано через контрастність, але в деяких випадках враження може зіпсувати відсутність функції локального затемнення, як у дорожчих Smart-TV. Samsung Q60C отримав спрощену версію фірмової операційної системи, хоча все ще пропонує велику кількість додатків.

Характеристики Samsung Q60C

тип панелі — QLED;

роздільна здатність — UHD 4K 3840 x 2160;

частота оновлення — 60 Гц;

пікова яскравість — 600 ніт;

Smart-платформа — Tizen;

аудіосистема — 2 вбудовані динаміки потужністю 20 Вт;

виходи — HDMI 2.1 x3, HUSB 2.0 х2, Ethernet, TOSLINK Optical;

корисні функції — Wi-Fi, Bluetooth, VRR, Samsung Gaming Hub, Quantum HDR, Object Tracking Sound Lite.

Вартість Samsung Q60C

Телевізор Samsung Q60C зі знижками в "Чорну п'ятницю" пропонують ритейлери Eldorado, "Цитрус" і MOYO, до того ж на українському ринку є досить широкий вибір діагоналей: