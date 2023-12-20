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Діджитал

США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану виробляти БПЛА

дрон
США ввели санкції проти мережі, що допомагає Ірану отримувати деталі для виробництва безпілотників

За даними Мінфіну США, Іран постачає ці безпілотники своїм маріонеткам на Близькому Сході, а також Росії, загострюючи війну в Україні.

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США запровадили санкції щодо десяти компаній і чотирьох приватних осіб з Ірану, Малайзії, Гонконгу та Індонезії, звинувативши їх у підтримці виробництва безпілотних апаратів у Тегерані. Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає Reuters.

Ця організація сприяла придбанню компонентів на суму сотень тисяч доларів для Організації джихаду аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, а також її програми з виробництва безпілотних апаратів.

"Незаконне виробництво і поширення Іраном своїх смертоносних БПЛА серед терористичних маріонеток на Близькому Сході та в Росії продовжує загострювати напруженість і затягувати конфлікти, підриваючи стабільність", — ідеться в заяві заступника міністра з питань тероризму та фінансової розвідки США Браяна Нельсона.

Протягом тривалого часу Вашингтон звинувачував Тегеран у наданні Росії безпілотних апаратів для участі в конфлікті проти України. У свою чергу, Іран заперечує передачу безпілотників Росії.

Нагадаємо, 30 вересня військовий експерт і авіаційник Михайло Жирохов заявляв, що Іран навряд чи продасть Російській Федерації оновлені дрони-камікадзе. Він зазначив, що РФ не буде модернізувати свої БПЛА, поки не досягне 100% втрат.

28 вересня в Інституті вивчення війни розповіли, що Іран може досягти домовленостей з РФ про передачу ракет. Також згідно зі звітами української та ізраїльської розвідок, Росія хоче придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, радіус дії яких 300 кілометрів.