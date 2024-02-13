Чий ШІ сильніший: США та Китай хочуть вивідати секрети військових технологій один в одного

"Загроза й для США, й для Китаю в тому, що ШІ може запустити ядерну ракету. Обидві сторони зацікавлені в запобіганні таких серйозних наслідків", — вважають експерти.

Related video

США і Китай незабаром збираються провести двосторонні переговори щодо розвитку штучного інтелекту (ШІ) і потенційних ризиків, пов'язаних із його застосуванням у таких галузях, як військові та ядерні технології, передає SCMP.

США та Китай хочуть дати визначення автономній зброї

Вашингтон і Пекін домовилися зустрітися в найближчі кілька місяців і обговорити проблеми, пов'язані з різким розвитком і повсюдним впровадженням ШІ. Рішення про створення робочої групи зі штучного інтелекту було ухвалено під час листопадового саміту між генсекретарем КПК Сі Цзіньпіном і президентом США Джо Байденом. Обидві країни занепокоєні впливом, який ШІ може мати на війну, державне управління і суспільство, оскільки ця технологія має низку ризиків, і один із них — втрата людьми здатності контролювати і розуміти її. Сторони також мають намір дати визначення, що таке "автономна зброя".

"Загальна загроза для США і Китаю полягає в тому, що ШІ може запустити, наприклад, ядерну ракету. Обидві сторони зацікавлені в запобіганні таким непередбачуваним наслідкам", — прокоментувала Сяомен Лу, директор Eurasia Group.

Пол Тріоло, топ-менеджер із консалтингової компанії Albright Stonebridge Group, вважає, що переговори будуть схожі на запевнення обох сторін у тому, що в іншої сторони немає ніякої "машини судного дня".

Китайський дрон GJ-11 Фото: Скриншот

На що здатен військовий ШІ: сторони спробують це з'ясувати

Араті Прабхакар, директор Управління науково-технічної політики Білого дому, припустив, що на переговорах між США та Китаєм будуть розглянуті деякі елементи безпеки ШІ. Такий висновок він зробив після того, як у листопаді 2023 року США, Китаєм і 26 іншими країнами було підписано Декларацію Блетчлі, що закликає до відповідального розвитку ШІ. Особливе занепокоєння в американців, зазначив політик, викликають "передові моделі ШІ", що несуть "небезпечні ризики".

Аналітики вважають, що Пекін, імовірно, говоритиме про безпеку передових ШІ-моделей, але не про будь-які обмеження на використання ШІ в оборонній сфері. Експерти також додають: наразі немає жодних доказів, що будь-яка армія у світі використовує або планує використовувати передові ШІ-моделі у військових цілях.

Обидві сторони зацікавлені в просуванні власних концепцій контролю над ШІ в комерційній сфері. Це питання колишній держсекретар Генрі Кіссінджер порушив минулого літа під час поїздки до Пекіна. Тоді Китай запропонував обом сторонам поділитися своїми напрацюваннями в ШІ-сфері та припинити експортні обмеження на ключові ШІ-технології, введені Вашингтоном. Білий дім поки що ніяк на це не відреагував.

Американські військові працюють з АІ-технологіями Фото: US Army

Війна чіпів: продовження чи перемир'я?

Однією з тем для обговорення може стати контроль над поставками графічних процесорів, які є важливими для розвитку ШІ. Аналітики очікують, що цього року після президентських виборів у США відбудуться нові обмеження під тиском Конгресу.

"Схоже, що це ускладнить переговори з китайською стороною про безпеку ШІ-моделей", — сказав Тріоло, який брав участь у переговорах минулого року.

Видання зазначає, що для спрощення, або хоча б пом'якшення, переговорного процесу, до нього долучаться науковці, аналітичні центри та торговельні групи, наприклад, Фонд Карнегі, Університет Джорджа Вашингтона, Брукінгський інститут, Університет Цінхуа, Міністерство науки і технологій КНР і Міністерство промисловості КНР.

Важливо

Самі винні: компанії зі США інвестували $1 млрд у китайських виробників чипів

Але не варто забувати, що американська сторона зосереджена на питаннях національної безпеки, включно з кібербезпекою, поширенням дезінформації на основі дипфейків, потенціалом ШІ для розроблення хімічної, біологічної та ядерної зброї. США, найімовірніше, вимагатимуть від КНР більшої прозорості в галузі військового ШІ. Вашингтон навіть не до кінця розуміє, яка конкретно китайська держструктура відповідає за розвиток технології. КНР на міжнародних зустрічах представляє У Чжаохуей, віце-міністр науки і технологій, тоді як Адміністрація кіберпростору Китаю (Cyberspace Administration of China (CAC) не має міжнародної присутності, що ускладнює переговори з Піднебесною.

Саміт за участю Сі Цзіньпіна та Джо Байдена — це спроба дещо поліпшити двосторонні відносини між країнами, які загострюються буквально з кожним днем, резюмує ЗМІ.

Раніше ми писали про те, що Китай хоче витіснити Захід з ринку акумуляторів. Альянс виробників твердотільних акумуляторів має зробити країну головним постачальником рішень на глобальному ринку, використовуючи передові технології, зокрема ШІ.