Сонячні панелі насправді не дозволяють економити: що раптом трапилося у Пакистані

Швидке розповсюдження сонячних панелей в Пакистані, яке спочатку заохочувалося урядом, надало заможним громадянам несправедливу перевагу.

У 2023 році ціна на сонячні панелі різко впала, у зв'язку з чим багаті пакистанці, заохочені державними субсидіями, почали скуповувати їх оптом, повідомляє The Washington Post. Цей бум сонячної енергетики торкнувся, перш за все, сільськогосподарського сектору.

Зараз велика кількість власників сонячних панелей повністю відключилися від застарілої та перевантаженої національної мережі. В результаті частка клієнтів національної мережі стала меншою та біднішою, а витрати на фінансування старих вугільних електростанцій дедалі частіше перекладаються на тих, хто найменше може собі це дозволити.

За даними Світового банку, 45% пакистанців живуть за межею бідності, що робить сонячні панелі для них далеко недоступними. При цьому ціни на електроенергію зросли приблизно вдвічі між 2021 і 2024 роками. Багато сімей кажуть, що їм довелося скоротити витрати на продукти харчування та інші предмети першої потреби, щоб оплатити рахунки за електроенергію.

"Споживачі з високим рівнем доходу переходять на сонячну енергетику, тоді як користувачі, які не використовують сонячну енергію, покривають витрати", — сказав старший віцеголова Пакистанської асоціації сонячної енергії Хаснат Хан.

До прикладу, власник невеликої ферми Абдул Карім стверджує, що через бум сонячної енергетики його рахунки зросли. За словами чоловіка, навіть влітку він вмикає вентилятор лише тоді, коли у його двох маленьких синів починає паморочитися голова від спеки.

"Мені часто доводиться вибирати, годувати свою сім’ю чи мати електроенергію", — сказав Карім.

Своєю чергою Хаджі Джавед Дхакку, 60-річний підприємець у Дхаку, має стільки сонячних панелей, що може одночасно використовувати три кондиціонери та два водяні насоси, все ще маючи залишки електроенергії, яку можна продавати у загальну мережу. Нещодавно він почав жертвувати частину біднішим сім'ям у селі, які не можуть оплатити рахунки за електроенергію. Проте, на його думку, цією проблемою має займатись влада.

Аналітики зазначають, що сьогодні Пакистан тепер має надлишок потужностей для виробництва електроенергії і забагато електростанцій. Однак уряд наполягає на збереженні дорогих електростанцій на викопному паливі.

За словами чиновників, щоразу, коли виробництво сонячної енергії падає на хмарні дні, споживання електроенергії в мережі все одно зростає. Вони побоюються, що якщо вугільні електростанції не працюватимуть постійно, відключення електроенергії в країні стануть звичним явищем.

Нагадаємо, Індія обмежує виробництво сонячної енергії, щоб підтримувати стабільність своєї енергомережі та зменшити навантаження на лінії електропередач.

Фокус також повідомляв, що Міністерство промисловості Китаю закликало представників сонячної енергетики країни обмежити виробництво сонячних панелей.