Велике американське звалище "завалили" 15 000 сонячних панелей: дають 8 млн КВт*год енергії

У штаті Меріленд (США) побудували наземну сонячну електростанцію на місці колишнього звалища площею 86 га. Вона генеруватиме 8,2 мільйона кіловат-годин чистої електроенергії.

Електростанцію розгорнули біля міста Балтимор на місці колишнього сміттєзвалища Парктон, встановивши фотоелементи загальною потужністю 7 МВт, пише видання interestingengineering.com.

Станція має в своєму розпорядженні чотири сонячні батареї, що складаються з 15 000 наземних фотоелектричних панелей. Очікується, що тільки за перший рік роботи об'єкт виробить близько 8,2 млн КВт*год електроенергії, що достатньо для покриття приблизно 11% річних потреб округу.

Округ Балтимор гарантує фіксований тариф на електроенергію в розмірі 14 центів за кіловат-годину, забезпечуючи довгострокову стабільність витрат і захищаючи платників податків від майбутніх коливань цін на енергоносії. Таким чином відновлювана енергія буде дешевою, що дасть змогу споживачам заощаджувати, а місту — досягти цілей сталого розвитку.

Згідно з розрахунками, виконаними за допомогою калькулятора еквівалентності парникових газів Агентства з охорони навколишнього середовища США, очікується, що сонячна установка скоротить викиди парникових газів, еквівалентні спалюванню 2 350 000 л бензину на рік. Це відповідає річному споживанню електроенергії приблизно 1151 будинком, зазначається в матеріалі.

У перспективі округ Балтимор планує ще більш масштабний перехід на поновлювані джерела енергії. На полігоні Хернвуд до 2028 року буде завершено будівництво сонячної електростанції, що дасть змогу округу виробляти чисту електроенергію, еквівалентну 55% від загальної потреби.

