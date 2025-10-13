Гірськолижний підйомник видобуває чисту енергію: як працює цей дивний пристрій
У Німеччині тестують приливну електростанцію, яка працює як гірськолижний підйомник і має підводні кайти для отримання чистої енергії. Пристрій розробила компанія enrope GmbH.
Німецька дослідницька група нещодавно розробила приливну електростанцію, що живиться від невеликих повітряних зміїв, які закріплені на циркулюючому кабелі і приводяться в рух течією води. Проект отримав назву cableKites, пише nachrichten.idw-online.de.
Нова система працює в каналі Середнього Ізара та імітує конструкцію гірськолижного підйомника, працюючи повністю під водою. Вода в каналі тече з постійною швидкістю 0,6 м/с, що можна порівняти з морськими умовами. Інженери два роки працювали над концепцією, моделюванням і створенням прототипу.
Підйомник, що видобуває енергію
Конструкція дуже схожа на підйомник: блоки, розташовані на обох кінцях, спрямовують безперервну петлю троса, до якої прикріплені невеликі керовані струмом крильчасті лопаті, або "повітряні змії", подібно до Т-подібних поперечин традиційного підйомника. Коли течія води тисне на повітряні змії, їхній рух приводить у рух трос, який, своєю чергою, живить генератори на блоках для вироблення електроенергії.
На відміну від гірськолижних підйомників, де трос приводиться в рух шківами, цей пристрій використовує рух троса, що приводиться в рух течією води, для вироблення електроенергії на шківах за допомогою генераторів, пояснили розробники. У цій інноваційній системі повітряні змії служать рушійною силою підводної установки, що працює від кабелю.
Повітряних зміїв спроектували так, щоб вони залишалися стійкими у воді, ефективно перетворювали струм на тягу і були економічними у виробництві, сказали інженери.
Нещодавно дослідники провели випробування першого прототипу в каналі Середнього Ізара. Пристрій вагою близько 90 кг і довжиною 17,5 м було опущено в канал за допомогою крана. Результати показали, що повітряні змії зберігають стійке положення в течії і рухаються у воді зі швидкістю до 1,5 м/с. Рух повітряних зміїв нагадує "політ", оскільки вода поводиться подібно до повітря, — просто вона в тисячу разів щільніша. Це означає, що повітряні змії можуть бути в 1000 разів меншими за крило, що виробляє ту саму енергію.
Раніше ми писали про те, що велике американське звалище "завалили" 15 000 сонячних панелей. У штаті Меріленд (США) побудували наземну сонячну електростанцію на місці колишнього звалища площею 86 га. Вона генеруватиме 8,2 мільйона кіловат-годин чистої електроенергії.