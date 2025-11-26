Чому в Україні немає і не буде свого Starlink: експерт оцінив вітчизняний проєкт UASAT

Українська компанія розробила проєкт UASAT, що позиціонується як вітчизняна альтернатива супутниковому інтернету Starlink від SpaceX.

Про те, чи справді UASAT може стати альтернативою Starlink, розповів фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Як пояснює експерт, Україна не має власного комунікаційного супутника та, ймовірно, найближчим часом не матиме. Йдеться про супутник на геостаціонарній орбіті, який здатний надавати послуги швидкісного Інтернету.

"Про угруповання низькоорбітальних супутників, як у SpaceX, взагалі не йдеться. Який у нас вихід? Тільки оренда. Або супутника цілком, або частини його потужностей", — зазначив "Флеш".

Наразі компанія має договір з провайдером супутникових послуг HughesNet і може надавати послуги суборенди. У майбутньому при наявності великої кількості клієнтів, UASAT також зможе орендувати частини супутникових систем передачі повністю.

За словами "Флеша", супутник, на основі якого надаються послуги, покриває фактично всю Україну 9 променями. Він перебуває досить високо, щоб налаштування на нього було зручним. Азимут супутника приблизно 240-270 градусів.

Вартість послуг залежить від кількості клієнтів. За словами автора, наразі це до 2500 гривень за кілька десятків гігабіт трафіку. Безлімітний тариф обійдеться користувачам у понад 20 000 гривень, що в порівняні зі Starlink дорого.

Що стосується самих терміналів UASAT, компанія взяла існуючі іноземні компоненти та зібрала комплекти супутникового зв'язку, додавши українську механічну систему наведення на супутник і українську систему живлення. Вартість термінала становить близько 2500 доларів, що також дорожче, ніж Starlink.

Підбиваючи підсумки, експерт виділив наступні мінуси UASAT:

висока ціна послуг і терміналів;

особливості зв'язку (налаштування антен, помітність антен);

затримки сигналу (супутник знаходиться далеко і затримки сигналу більші, ніж у Starlink);

відсутність унікальності рішення.

Серед плюсів вітчизняного рішення "Флеш" відзначив:

одна з альтернатив Starlink;

зручна і швидка українська технічна підтримка;

можливість локальної збірки терміналів;

можливість в майбутньому оренди супутника цілком або частини супутника.

"Україні безумовно не завадить ще один локальний провайдер супутникового інтернету, як альтернатива "Старлінк". Висока ціна терміналів і послуг UASAT звужує коло користувачів до корпоративних клієнтів і державних структур. Застосування на фронтах обмежене", — наголосив експерт.

