Найкращий бюджетний фітнес-браслет 2026 року: яка модель отримала високу оціну (фото)

Недорогий фітнес-трекер Xiaomi Smart Band 10 надає напрочуд точні дані, має водонепроникність, а також доволі зручний для тривалого носіння.

У ході тестування Xiaomi Smart Band 10 виявився одним з найкращих бюджетних фітнес-браслетів, які можна купити у 2026 році. Такого висновку дійшла оглядачка порталу Tom's Guide Ешлі Тіме.

Дизайн

Xiaomi Smart Band 10 Фото: tomsguide.com

Для огляду експертка обрала Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition у білому кольорі. Він має керамічну оправу та ремінець з фторкаучуку. Також доступний варіант Glimmer Edition у золотистому кольорі, оснащений оправою з алюмінієвого сплаву та ремінцем з нержавіючої сталі.

Xiaomi Smart Band 10 має 1,72-дюймовий сенсорний AMOLED-дисплей та надійно тримається на зап'ясті під час бігу. Завдяки рейтингу міцності 5 атм, Xiaomi Smart Band 10 є водонепроникним і може занурюватися у воду на глибину до 50 метрів.

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Функції

Xiaomi Smart Band 10 Фото: tomsguide.com

Xiaomi Smart Band 10 оже відстежувати 159 різних видів спорту та активностей, включаючи карткові та настільні ігри. Для цього він використовує комбінацію датчиків серцевого ритму та дев'ятиосьового датчика руху для відстеження продуктивності.

За словами Тіме, трекер виявися досить точним у відстеженні стану організму. Попри маленький дисплей, такі показники, як частота серцевих скорочень, темп і дистанція, чітко відображають на екрані та зручні для читання.

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Варто враховувати, що відстеження для деяких показників потрібно вмикати вручну через програму Mi Fitness. Автоматично трекер моніторить лише частоту серцевих скорочень і кількість кроків. Натомість через можна також активувати відстеження рівня кисню в крові, моніторинг стресу тощо.

Окремо Тіме відзначила відстеження сну на Smart Band 10. Після семи ночей моніторингу фітнес-трекер присвоює користувачеві тварину, яка відповідає його характеру сну. Наприклад, акула означає, що людина пізно засинає, дуже мало спить і навіть може спати під час плавання.

Застосунок

Застосунок Xiaomi Smart Band 10 Фото: tomsguide.com

В застосунку Mi Fitness можна знайти більш детальний звіт про свою активність. Програма також містить історію тренувань, що дуже зручно для відстеження свого прогресу та планування майбутніх тренувань.

За словами Тіме, однією з її улюблених функцій у застосунку є можливість встановлювати порогові значення для рівня кисню в крові та стрибків і спадів серцевого ритму в стані спокою.

Акумулятор

Xiaomi Smart Band 10 оснащений літій-полімерним акумулятором ємністю 233 мАг, який заряджається магнітом за допомогою кабелю, що входить до комплекту. Для повної зарядки трекера потрібна година.

Xiaomi обіцяє до 21 дня роботи від акумулятора за нормального використання, проте тести не підтвердили цю цифру. Тіме зазначила, що за цей час їй довелося заряджати годинник двічі. Коли годинник показував, що залишилося шість днів роботи від акумулятора, насправді його вистачало трохи більш ніж на дві дні.

Загалом Xiaomi Smart Band 10 може спокійно пропрацювати сім днів без підзарядки, що все ще набагато довше, ніж Apple Watch Series 11 з його 24 годинами автономної роботи. Варто також враховувати, що при безперервному відстеженню рівня кисню в крові та частоти серцевих скорочень, акумулятор розряджатиметься значно швидше.

Ціна Xiaomi Smart Band 10 в Україні — від 1 998 до 3 399 грн.

Нагадаємо, Casio випустила міцний годинник G-Shock GD-350S, оснащений кількома рідкісними функціями.

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