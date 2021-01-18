Рік великих сподівань

Коли Україна вийде з економічної кризи, що в новому році буде з промисловістю і куди спрямується курс гривні

«Економічно буде легше. Очікується підйом в економіці — невеликий, але буде», — так президент Володимир Зеленський охарактеризував перспективи цього року в інтервʼю Фокусу в грудні минулого року.

2020 і через пандемію коронавірусу, і спровокованої ним кризи став найгіршим для української економіки після трагічного 2015 року, коли країна занурилася в гарячу фазу війни з Росією, а гривня обвалилася в три рази. Новий 2021 рік, за оцінками економічного блоку української влади, авторитетних міжнародних інституцій та незалежних експертів, опитаних Фокусом, повинен стати роком відновлення.

Глибокий вдих

За попередніми оцінками Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства, падіння ВВП України за підсумками 2020 року становитиме 5%. Міжнародні організації менш оптимістичні. Всесвітній банк прогнозує спад на 5,5%, Міжнародний валютний фонд — на 7,2%. Втім, з такими показниками Україна на тлі інших країн аж ніяк не аутсайдер. Падіння світового ВВП, за різними оцінками, складе 3,7-4,4%. При цьому економіка Китаю швидко відновлюється, тоді як Єврокомісія сукупно по ЄС прогнозує мінус 7,5% ВВП.

Інфляція в 2021 році буде більш відчутна. Причинами стануть зростання цін на енергоносії і можлива девальвація гривні

У контексті історії незалежної України очікуваний показник падіння ВВП за підсумками 2020 року — теж не антирекорд. Так, у 2015-му економіка країни просіла на 9,9%, у 2009-му, коли до нас докотилася хвиля світової економічної кризи, — на 15%, а найпровальнішим був 1994 рік, коли ВВП країни обвалився майже на 23%.

Подолання кожної кризи надавало Україні велику стійкість перед обличчям нових випробувань. Відповідно, наслідки криз для населення з кожним разом менш драматичні. «На відміну від кризи 2008-2009 років, вплив цієї кризи на приватне споживання було меншим, а відновлення — стрімким», — відзначають аналітики в інфляційному звіті НБУ за жовтень минулого року. Відбувається це тому, що в 2020-му реальна зарплата практично не зменшилася, а девальвація та інфляція були маловідчутними.

Відновлення економічного зростання експерти очікують уже в 2021 році. Зокрема, уряд розраховує на 4,6% приросту ВВП. У НБУ прогнозують 4%, у МВФ — 3%. За оцінками Нацбанку, головним драйвером зростання буде приватне споживання. Більшість опитаних Фокусом економічних експертів дотримуються аналогічного бачення. Базовий сценарій Українського інституту майбутнього (UIF) — зростання ВВП на 4%. Вірогідність його реалізації — 75%.

[ + – ] Провести більше. У 2021 році очікується відновлення виробництва і зростання внутрішнього споживання товарів і послуг

За вдалого збігу обставин результати можуть бути ще краще. «Зростання економіки на 5,2% буде можливе завдяки більшому припливу іноземних інвестицій, запуску податку на виведений капітал з 1 липня 2021 року, старту ринку сільгоспземлі, пенсійну реформу тощо. Але ймовірність такого сценарію — не більше 15%», — коментує Фокусу Данило Монін, експерт економічних програм UIF. Зокрема, замінити ліберальним податком на виведений капітал нинішній податок на прибуток підприємств можуть перешкодити рекомендації МВФ. Адже головний кредитор виступає категорично проти такої реформи.

Не можна виключати й негативних сценаріїв через чергових ризик-факторів. Наприклад, якщо ситуація з коронавірусом загостриться, а вакцини проти нього не виправдають очікування, світова рецесія продовжиться. У такій ситуації Монін не прогнозує падіння ВВП України на 5%.

Втім, офіційні показники економіки в деяких експертів викликають сумніви. «Багато що буде залежати від дефлятора, який «виведе» Держстат. Думаю, що, як і в минулих роках, ми зможемо спостерігати помірне зростання на папері, яке далеко не всі зможуть відчути в реальності», — робить висновок Віктор Шулик, директор департаменту управління проєктами рейтингового агентства IBI-Rating. На його думку, реальне зростання економіки в 2021 році навряд чи перевищить 1,2%.

наказано дорожчати

У 2020 році, незважаючи на кризу, інфляція була помірною — 4,1% (попередня оцінка НБУ). Тобто ціни на товари і послуги для населення залишалися стабільними, багато в чому завдяки низьким цінам на нафту і газ.

У 2021 році ситуація зміниться. Як зазначають у Нацбанку, через відновлення сукупного попиту і зростання цін на енергоносії інфляція вийде за межі цільового діапазону НБУ (5% ± 1 п. П.) І досягне 6,5%. Уряд очікує 7,3% інфляції. На їх фоні найоптимістичнішими виглядає прогноз МВФ — 6%.

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За словами Олександра Мартиненка, голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU, нафта і газ у 2021 році подорожчають більше, ніж інші сировинні товари. Те ж стосується газу. Завдяки відновленню промислового попиту ціни на блакитне паливо в Європі виростуть на 42%, а нафта буде наближатися до $ 55-60 за барель. Нагадаємо, що в розпал карантинних обмежень ціна чорного золота падала до $ 20 за барель.

Вплив динаміки курсу гривні на інфляцію буде помірним. На думку Євгенії Ахтирко, аналітика ІК Concorde Сapital, незначне послаблення гривні на тлі високого споживчого попиту призведе до відновлення зростання цін на одяг і взуття.

З огляду на зростання вартості енергоресурсів, недостатній урожай 2020 року і підвищений попит на продовольство на зовнішніх ринках, ціни на нього також поповзуть угору. Олексій Блінов, начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Україна, вважає, що за рахунок підвищення цін на товари української зовнішньої торгівлі та зростання зарплат у країні вже до весни 2021 року інфляція може сягнути 7%. Деякі опитані Фокусом експерти за підсумками року не виключили прискорення інфляції до 10% і навіть вище. «Найбільш імовірною реакцією [на інфляцію] стане перехід до підвищення облікової ставки в І кварталі 2021 року. Додатковий тиск на гривневі процентні ставки надасть висока потреба держави в рефінансуванні внутрішнього боргу протягом першого півріччя 2021 року, коли середньомісячний обсяг гривневих ОВДП до погашення більш, ніж удвічі, перевищить показники 2020 року», — прогнозує Блінов.

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Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків вважає, що перше підвищення облікової ставки НБУ відкладе до липня 2021 року, а до кінця року цей важливий для фінансового ринку орієнтир може сягнути 7%. Але, з огляду на більш високу інфляцію, реальна процентна ставка буде нижче, ніж у 2020-му. Тобто НБУ продовжить вести стимулюючу економіку монетарну політику.

промисловість відновиться

За даними Держстату, за січень — листопад 2020 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 6,2% порівняно з аналогічним періодом 2019-го, що стало закономірною реакцією на коронакризу в країні і світі. «Всесвітня рецесія привела до зменшення зовнішнього попиту на продукцію української металургії, машинобудування та зниження інтересу до інвестиційних товарів всередині країни», — зазначає Євгенія Ахтирко. Також через карантинні обмеження сильно постраждали готельний, ресторанний бізнес, туризм, транспортна галузь.

Фото: Інфографіка: Людмила Лисак

На тлі спаду в більшості галузей Віктор Шулик звертає увагу і на позитивні тенденції. Наприклад, деякі підприємства (виробники бітумних сумішей тощо) У 2020 році підвищили продаж за рахунок постачання продукції під державні програми. Крім того, через закриття кордонів в Україні знизився дефіцит робочої сили. «У виграші опинилися компанії, що забезпечують курʼєрські та поштові послуги. Вони в рази збільшили капітальні інвестиції порівняно з минулим роком. Програма «Велике будівництво» стимулювала зростання будівельної галузі, а помірне відновлення споживчого попиту [у другому півріччі] сприяло зростанню торгівлі», — продовжує про позитив Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE.

Опитані Фокусом експерти в 2021 році очікують рівномірного відновлення промислового виробництва в більшості секторів економіки. Данило Монін вважає, що продукція української промисловості буде затребувана як на світових ринках, які виходять з кризи, так і всередині країни за рахунок підвищення доходів населення і, відповідно, зростання споживання. Зокрема, експортери руди, металів, добрив і продовольства вже нарощують показники за рахунок постачання в Китай та інші азійські країни. Однак, за оцінкою Шоломицького, у 2021 році криза буде помітною в готельно-ресторанному секторі, сфері туризму і транспорту.

гривня тане

Базовий сценарій опитаних Фокусом економістів — продовження плавної девальвації гривні в 2021 році. Зокрема, в UIF прогнозують підвищення середньорічного курсу до 29-30 UAH/USD. Прогноз аргументують тим, що в 2021 році імпорт зросте на 20%, у той час як приріст експорту буде помітно нижчим.

Втім, курс гривні в 2021 році може піднести сюрпризи. Данило Монін вважає можливим 26 UAH/USD в разі, якщо імпорт буде рости не так швидко, а іноземці почнуть знову розкуповувати українські ОВДП на тлі зростання ставок у гривні, як це було в 2019-му. З огляду на високу потребу в рефінансуванні старих боргів, розвиток такого сценарію виключати не можна.

У той же час, як стверджує Данило Монін, курс гривні може перевищити 30 UAH/USD у разі відновлення споживчого та промислового імпорту, відкриття в повному обсязі туристичних напрямків, низького припливу іноземних інвестицій і слабкого інтересу іноземців до українських облігацій. «Девальвація (до 30 UAH/USD і нижче) можлива в разі відмови МВФ співпрацювати з Україною і з появою проблем з обслуговуванням зовнішнього боргу», — підкреслює Юрій Шоломицький.