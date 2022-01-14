Утримання НБУ за неповний 2021 рік коштувало держбюджету понад 2,74 млрд гривень

За 11 місяців минулого року регулятор витратив на 14 млн гривень більше, ніж за весь 2020-й.

Утримання Національного банку України із січня по листопад 2021 року коштувало державному бюджету понад 2,74 млрд грн. Про це йдеться у відповіді фінансового регулятора на запит Фокуса.

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За 11 місяців минулого року на утримання Нацбанку було витрачено 2 748 201 000 грн. З них на:

утримання персоналу — 2 162 138 000 грн;

амортизаційні відрахування — 200 972 000 грн;

утримання необігових матеріальних і нематеріальних активів — 139 714 000 грн;

експлуатаційні та господарські витрати — 124 164 000 грн;

послуги й обслуговування телекомунікацій — 24 380 000 грн;

податки, збори й обов'язкові платежі — 15 213 000 грн;

службові відрядження — 11 680 000 грн;

інші витрати — 69 939 000 грн.

У графі "інвестиції у створення і розвиток матеріально-технічної бази для забезпечення діяльності НБУ" зазначено витрати у розмірі 509 866 000 грн.

На момент відповіді на запит Національний банк не мав даних щодо витрат за грудень. Проте за 11 місяців 2021 року НБУ витратив на своє утримання приблизно на 14 млн грн більше, ніж за весь 2020 рік — тоді сума видатків становила 2 734 057 000 грн.

Водночас у Національному банку відмовилися розкривати суми посадових окладів керівництва регулятора, а також виплачених ним надбавок і премій, оскільки, за їхніми словами, ці відомості є конфіденційними, а згоди на їхнє поширення працівники не надавали.

Утім, цю інформацію буде відображено в щорічних деклараціях керівників регулятора за 2021 рік, які вони зобов'язані подати до 31 березня.

Наприклад, завдяки останній декларації голови НБУ Кирила Шевченка стало відомо, що на цій посаді за 2020 рік він отримав 2 433 183 грн зарплати. При цьому варто врахувати, що його призначили на цю посаду 16 липня 2020 року, тому в документі зазначено суму, яку він заробив менше, ніж за 6 місяців.

Нагадаємо, у жовтні минулого року агентство Bloomberg повідомило, що президент України Володимир Зеленський хоче змінити керівника Нацбанку, посаду якого обіймає Кирило Шевченко.

Перед цим в Офісі президента висловили стурбованість щодо "внутрішніх чвар" в НБУ між Шевченком і частиною команди екскерівника регулятора Якова Смолія.