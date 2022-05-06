Кредит на ураження. Що робити, якщо майно знищила війна, а борг залишився

Погашення боргів під час війни може ускладнюватись тим, що придбане в кредит майно пошкоджене, знищене або залишилося на окупованій території. Фокус з'ясував, чи є можливість у таких випадках позбутися боргу чи полегшити його погашення.

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Із початку повномасштабного вторгнення Росія сіє в Україні смерть і розруху. Втрати України оцінюються від $564 млрд до $600 млрд. В особливо складній ситуації опинилися громадяни, які втратили через війну житло чи авто, придбане в ще не виплачений кредит.

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Дмитро Мусієнко, керівник дирекції роздрібного бізнесу "ПриватБанку", повідомив Фокусу, що банк уже отримує повідомлення від клієнтів про такі випадки, але їхня загальна кількість поки що мінімальна. При цьому в банку поки що не можуть прогнозувати масштаб проблеми на підставі традиційного критерію кількості днів прострочення платежів за кредитами.

"Кредитне житло — переважно новобудови. І, відповідно, у Бучі, Ірпені та Бородянці, де більшість зруйнованих багатоповерхівок, дуплексів, таунхаусів збудовано нещодавно, більше 40% нерухомості могло бути придбано в кредит", — розмірковує Людмила Куса, молодша партнерка ЮФ GRACERS. На думку співрозмовниці Фокусу, аналогічна ситуація й із транспортом: на територіях, де ведуться активні бойові дії, кількість пошкоджених або знищених кредитних авто може досягати від 50% і більше.

"Поки що дуже складно оцінити масштаби проблеми, — узагальнює Ростислав Кравець, адвокат, старший партнер АК "Кравець і партнери". — Знищено дуже багато майна, крім того, трапляються випадки, коли майно є, але самі позичальники вбиті російськими військами".

[ + – ] Зруйновані квартали Ірпеня. До війни тут активно продавали житло на виплат або кредит Фото: Getty Images

Як позбутися боргового тягаря, якщо заставу знищили вороги

Позичальники, які втратили через бойові дії придбане в кредит майно, сьогодні зацікавлені поставити виплати на паузу та в перспективі позбавитися боргового навантаження. Однак поки їм важко порадити алгоритм дій, що встановився.

"Більшість кредитного майна була застрахована, і багато залежить від умов страхування, — говорить Ростислав Кравець. — Крім того, те, що зараз відбувається в Україні, Торгово-промислова палата визнала форс-мажором для всіх, тому, теоретично, є шанси на списання таких кредитів".

Ситуації, що стосуються повернення боргів під час війни, Кравець радить вирішувати в позасудовому порядку таким чином:

у разі наявності чинного договору страхування повідомити страхову компанію (СК) про виникнення страхового випадку;

попередити кредитора про знищення або пошкодження майна та виникнення форс-мажорних обставин із підтвердженням у письмовому вигляді з наданням доказів;

письмово звернутися до кредитора з проханням припинити кредитний договір і списати залишки заборгованості у зв'язку з ситуацією, що склалася.

Важливо

Автострахування під час війни. Що відбувається з КАСКО та ОСЦПВ

"Законом України про іпотеку передбачено обов'язок боржника застрахувати предмет іпотеки, — уточнює адвокат ЮК RIYAKO AND PARTNERS Микола Максимов. — У разі руйнування нерухомості або її суттєвого пошкодження кредитор має право задовольнити свої вимоги за рахунок страхової виплати, тоді боржник отримує різницю між розміром такої виплати й сумою боргу, що залишилася". Для кредитних автомобілів, для яких обов'язкові поліси КАСКО, діє такий механізм.

СК у разі знищення майна через війну можуть посилатися на форс-мажор і відмовити у виплатах.

"Якщо ризики воєнних дій і пошкодження в їхньому ході майна не прописані в договорі, вони завжди будуть винятками у "звичайних" договорах страхування майна, у тому числі й заставному", — зазначає В'ячеслав Черняховський, гендиректор асоціації "Страховий Бізнес". За словами співрозмовника Фокусу, опція покриття воєнних ризиків до 24 лютого включалася до договорів страхування нерухомості в більшості місць, наближених до ОРДЛО. Ціна для страхувальників була значною, а прецедентів — небагато. Тепер під час воєнного стану такі договори СК не укладають.

[ + – ] Якщо заставне авто знищено через війну, СК не виплатить відшкодування під приводом форс-мажору Фото: Марiя Бабенко

Дмитро Мусієнко з "ПриватБанку" підтверджує, що про пошкодження, руйнування, знищення квартири, будинку чи авто необхідно повідомити СК і банк. Але співрозмовник Фокусу зазначає, що кредит у будь-якому випадку потрібно продовжувати виплачувати або скористатися одним із варіантів реструктуризації, які пропонують банки. Зазначимо, що багато фінустанов на час війни надають клієнтам кредитні канікули. Тобто платежі тимчасово можна поставити на паузу.

"По завершенні війни банки разом із СК запропонують клієнтам варіанти виходу із ситуації. До цього кредит необхідно обслуговувати. Але, якщо майно знищено, немає необхідності продовжувати сплату страхових платежів на наступні періоди", — пояснює Мусієнко.

Що буде з кредитним майном, яке опинилося в окупації

Наступна проблема — кредитна нерухомість і авто, що залишилися на тимчасово непідконтрольній Україні території. Власники такого майна могли евакуюватись або залишитися під окупацією ворога. Але в обох випадках обслуговування кредиту ускладнюється чи припиняється. На думку Людмили Куси, масштаб і наслідки цієї проблеми значні, адже зараз під окупацією Росії перебувають сотні адміністративно-територіальних одиниць України, і кількість кредитних авто та житла там є достатньою.

[ + – ] Рятуючись від війни, багато українців залишили майно, куплене в кредит. Його майбутнє туманне Фото: УНІАН

"На досвіді Криму й ОРДЛО можна сказати, що, ймовірно, держава заморозить ці кредити, проте кредитори все одно шукатимуть шляхи повернення коштів, включаючи продаж цих кредитів російським компаніям, як це було", — проводить паралель Ростислав Кравець.

Слід зазначити, що проблема з кредитами, про яку йшлося в публікації, згодом може поглиблюватися та набувати системного характеру. Очевидно, вона потребує стратегічних рішень на рівні держави, що спростить життя і позичальникам, і кредиторам. Як повідомив Фокусу Дмитро Мусієнко, держава разом із банками вже напрацьовує шляхи вирішення проблем громадян, у яких знищено майно, що перебуває в іпотеці.

Поки війну не закінчено, і єдиний механізм вирішення питання не знайдено, варто якнайшвидше домовитися з банком про кредитні канікули. Інакше платити за кредитом доведеться незалежно від стану майна.