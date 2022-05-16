З легалізацією не морочилися: активи олігарха Фрідмана в "Альфа-банку" заарештували

Олігарх втратить цінні папери кіпрських компаній на суму понад 12,4 млрд гривень. Учасників схеми, за інформацією генпрокурора України, упіймали за тіньовою легалізацією активів.

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В Україні заарештували активи російського олігарха, 58-річного Михайла Фрідмана в Альфа-банку на суму понад 12,4 млрд гривень. Про це повідомила у Facebook генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

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Заарештували цінні папери кіпрських компаній, афілійованих із бізнесменом. Венедіктова зазначила, що раніше за клопотанням прокурорів заарештували 469 млн. гривень на рахунках в "Альфа-банку". Гроші готували вивести в РФ.

"З легалізацією особливо не "морочилися". Оформили уявну угоду, за якою за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом", — поінформувала генпрокурорка.

Виводити гроші почали за кілька тижнів до повномасштабної війни. Фрідман та підконтрольні йому бізнесмени використовували банк та кіпрські компанії для виведення коштів з-під санкцій та інших обмежувальних заходів.

[ + – ] На рахунках в "Альфа-банку" заарештовано 469 млн. гривень

Учасників схеми, за відомостями Венедиктової, піймали за легалізацією активів на 1,1 млрд, підсумувала вона.

Детективи Бюро економічної безпеки встановили, що підприємство-нерезидент використало рахунки у цінних паперах у фінансовій установі.

"Є підстави вважати, що цінні папери, які знаходяться на рахунку, придбані шляхом використання фіктивних угод, є речовими доказами", — зазначили детективи.

Британське видання Financial Times повідомляло, що Фрідман виступав проти війни в Україні.

"Я народився на Західній Україні, жив там до 17 років. Мої батьки — громадяни України і живуть у Львові, моєму улюбленому місті. Я також провів більшу частину життя в Росії, створюючи та розвиваючи бізнес. Я глибоко прив'язаний до українського та російського народів та розглядаю нинішній конфлікт як трагедію обох", — писав він співробітникам своєї лондонської приватної інвестиційної компанії LetterOne.

Фрідману та його партнерам належить найбільший приватний банк Росії "Альфа-Банк", мережа супермаркетів X5 та оператор мобільного зв'язку Veon.

На початку травня цього року стало відомо про арешт вілли та квартири засновника "Альфа-банку" Михайла Фрідмана у Франції.

Фрідман з березня 2022 року перебуває під санкціями Великобританії та США. Він живе у Британії у розкішному вікторіанському маєтку Athlone House, який він купив у 2016 році за 65 млн фунтів стерлінгів