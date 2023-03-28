Негода та обстріли ЗС РФ: низка областей України залишилася без електрики, — Укренерго

В енергетичній компанії повідомили, що на заході та півдні України спостерігається штурмовий вітер та сніг із дощем, внаслідок чого були пошкоджені мережі розподілу енергії.

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Вісім областей України через негоду 28 березня частково знеструмлено. У регіонах спостерігається штурмовий вітер та сніг із дощем, внаслідок чого було пошкоджено мережі операторів систем розподілу (ОСР). Про це розповіли у компанії "Укренерго".

"Є значні знеструмлення споживачів у 8 областях на заході та півдні України: Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька та Одеська області", — сказано в повідомленні

У відомстві заявили, що ремонтні бригади енергетиків вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням подачі електрики.

Водночас на Житомирщині діють обмеження електроенергії через значні пошкодження внаслідок обстрілів російських військ. Крім того, складна ситуація з електропостачанням залишається в регіонах уздовж лінії фронту, де ЗС РФ постійними артилерійськими обстрілами пошкоджують мережі.

"Зокрема, вчора внаслідок російських обстрілів пошкоджено мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях", — сказали в "Укренерго".

В інших регіонах України ситуація залишається стабільною та відключень електрики не очікується.

Нагадаємо, 28 березня у КМДА розповіли, що у Києві поки що не вимикатимуть централізоване опалення через похолодання та ризик аварій. Опалювальний сезон закінчиться, як тільки розпочнеться стабільне потепління.

27 березня повідомлялося, що в Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях вже завершують опалювальний сезон. Після кількох днів похолодання опалювальний сезон планують завершити та в інших регіонах.