rasskazali, za schot chego snizyat tseny Молоко стане дешевшим: українцям розповіли, за рахунок чого знизять ціни

На молочну галузь чекають великі зміни. Якщо їх підтримають Верховна Рада, тоді сама продукція стане дешевшою для українців, а учасники ринку отримають можливість самостійно займатися просуванням своєї продукції.

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У Верховній Раді з'явилися одразу три законопроєкти, в яких йдеться про реформу молочної галузі та зниження цін на молочні продукти. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У відомстві пояснюють, що у законопроєкті №9161 пропонують знизити ставку ПДВ на молоко та молочні продукти до 10%. Очікується, що після цього вся молочна лінійка стане доступнішою для українців, оскільки ціна на продукцію знизиться. При чому подешевшають не лише українські товари, а й імпортні.

"Важливість цього законопроєкту також полягає у зменшенні тіньового виробництва та продажу молочних продуктів. Виробники молочних продуктів, які не сплачують податки, з ухваленням цього закону втратять частину свого прибутку. У балансі легальних виробників нічого не зміниться", — сказав міністр агрополітики Микола Сольський.

Два інші законопроєкти — №9163 та №9162 — взяті з американської моделі commodity checkoff program, яку впровадили в США майже 100 років тому. В Україні пропонують запровадити подібну програму, але з деякими змінами. Так, передбачається, що буде створено організацію, яка об'єднає всіх легальних виробників та переробників молока. Учасники ринку перераховуватимуть цій організації 0,5% від продажу своєї молочної продукції

За акумульовані гроші представники галузі зможуть самостійно займатися просуванням молочної продукції, розвитком інновацій, боротьбою з фальсифікаціями, встановленням та розробкою нових стандартів.

"Це дозволить державі передати частину функцій, з якою представники галузі впораються краще, ніж будь-хто інший", — вважає міністр.

Микола Сольський також додав, що такий механізм можна буде запустити лише тоді, коли самі представники ринку через свої репрезентативні організації виробників та переробників молока ухвалять рішення про створення міжгалузевого об'єднання.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що перед святкуванням Великодня в Україні очікується подорожчання м'яса, молочної продукції та яєць. Крім того, на початку березня 2023 року з'явилися дані про те, як в Україні змінилися ціни на продукти за останній рік. Базова інфляція в останній місяць зими зменшилася до 0,5% — з 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2022 року, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,5%.