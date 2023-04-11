Податки для репетирора: українцям розповіли, за яку діяльність доведеться сплатити

Навіть якщо репетитор не реєструвався як ФОП — податки за доходи від репетиторства все одно доведеться сплатити. Зробити це потрібно до 1 травня за місцем реєстрації.

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Українці, які займаються репетиторством у 2023 році мають сплатити податки зі своїх доходів. Про це повідомили у Головному управлінні податкової служби у Запорізькій області.

Зазначається, що навіть якщо у 2022 році репетитор не був ФОП, то податок за репетиторство все одно доведеться сплатити. У відомстві також розповіли, що саме належить до репетиторських послуг. Наприклад:

підготовка дітей до школи;

підготовка до вступу до навчальних закладів;

підготовка до ЗНО;

навчання будь-якого предмета.

"Подати декларацію про майновий стан та доходи необхідно не пізніше 1 травня 2023 року до податкової інспекції за місцем реєстрації", — сказано в повідомленні.

Які податки потрібно сплатити

Доходи від репетиторства оподатковуються на доходи фізосіб за ставкою 18%. Крім того, з цих доходів вираховується військовий збір, який становить 1,5%. Суму податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору репетитори мають сплатити до 1 серпня 2023 року.

Декларація доходів біженців: кому звітувати за доходи, а кому ні

Виїхавши з України через війну багато українців отримують грошову та матеріальну допомогу від іноземних держав та їх державних фондів, іноземних компаній чи організацій. Тим часом з 1 січня 2023 року в Україні триває декларування доходів, отриманих за попередній рік.

Як пояснив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, подавати декларацію потрібно податковому резиденту України, який проживає за кордоном. При цьому він зазначив, що у законопроєкті №7632, який було прийнято Верховною Радою за основу ще у вересні 2022 року, з'явиться норма, яка передбачає: якщо податковий резидент отримує виключно пільговані доходи, він звільняється з обов'язку подавати декларацію. Це стосується й тих українців, котрі вже повернулися додому.

Нагадаємо, 10 квітня 2023 року Верховна Рада підтримала законопроєкти №9061 та №9062 і скасувала ПДВ мита за ввезення в Україну товарів для безпеки та оборони.

Крім того, Верховна Рада підтримала загалом законопроєкти N8360 та N8361-д, які передбачають звільнення від ПДВ та мита дронів, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення.