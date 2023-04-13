Захмарна ціна золота. Чи варто у 2023 році вкладати накопичення у золоті злитки

Якщо світові ціни на золото б’ють рекорди, як це відбувається в квітні 2023 року, метал краще продавати, притримувати чи купувати?

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В квітні 2023 року жовтий метал нагадав про себе стрімким подорощанням на світових ринках до $2000 за тройську унцію (31,10 г), передумови чого Фокус детально аналізує у своєму новому огляді "Купувати, продавати, зберігати? Чим цікаве золото для інвестицій у 2023 році".

Й тепер перед потенційними інвесторами постає питання: чи варто купувати золото зараз? З одного боку, вартість золота може збільшуватися й надалі й це може стати вигідним капіталовкладенням. Але є побоювання, що ціни на золото обваляться й тоді доведеться підраховувати збитки.

На жаль, опитані Фокусом експерти не дають однозначної відповіді відносно подальшої динаміки цін на золото.

Так, Герман Марченко, директор департамента казначейства COMINBANK, пов’язує подорожчання золота на світовому ринку з сукупністю наступних факторів:

економічна невизначеність, під час якої інвестори звертаються до золота, як до безпечної гавані;

геополітичні ризики, а саме війна в Україні і політична нестабільність у світі, що викликає занепокоєння на ринках й збільшує попит на золото;

висока інфляція, яка змушує інвесторів використовувати золото для заощаджень, оскільки воно зберігає свою цінність навіть за таких умов.

Якщо вплив перелічених факторів збережеться, тиск на ціни триватиме й надалі. А, як раніше писав Фокус, відповідно до більшості прогнозів завершення війни не очікується в цьому році. Тобто, нестабільність триватиме.

Напевно, тому Дмитро Чурин, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital, вважає ймовірним, що відповідно до базового сценарію ціни на золото продовжать підвищуватись протягом наступних двох років у межах 10% на рік. Відповідно до цього прогнозу можна очікувати наступні ціни на жовтий метал:

середина 2024 року: $2200 за унцію;

середина 2025 року: $2420 за унцію.

За окремими прогнозами, через два роки унція золота може коштувати біля $2400

Але Іван Світек, голова правління Юнекс Банку переконує, що хвиля зростання цін на золото вже минає. Співрозмовник Фокусу вважає, що інвестиції в золото не варто рекомендувати роздрібним інвесторам, які шукають дохідність на доволі короткому горизонті інвестування. При цьому золото залишатиметься захисним активом на довгому горизонті — більше 5 років.

"Навіть суттєве зростання біржової ціни на золото навряд чи дозволить подолати дуже значні втрати через банківську маржу на курсах купівлі та продажу банківських злитків й занижену вартість золота в ломбардах", — попереджає Світек.

Дійсно, як показав аналіз Фокусу, різниця між ціною покупки та продажу банківських злитків в українських банках сягає 5-10% й більше. Тобто, якщо справдиться прогноз про подорожчання золота за рік на 10%, маржа з’їсть увесь дохід. А у випадку, якщо таке зростання триватиме два роки інвестор у результаті отримає по 5% річних.

Проте, досвід минулого показує, що на довгих відрізках часу вкладення в золото себе виправдовують. За орієнтовними підрахунками Фокусу, інвестор, який купив золотий злиток в одну тройську унцію п’ять років тому за $1350, при продажі зараз отримає дохід біля $700. Щоправда, десять років тому такий злиток коштував дорожче — біля $1535, але й у цьому разі інвестор виграє біля $450-500.

Й, нарешті, варто нагадати, що золоті прикраси стали, практично, єдиним інвестиційним інструментом для мешканців СРСР, адже радянські гроші знецінилися і вклади згоріли. І, якщо не брати до уваги приватизовану нерухомість, золото виявилося єдиним інвестиційним активом, за допомогою якого з тих часів вдалося зберегти кошти й передати їх нащадкам у спадок.

В останні роки існування СРСР громадяне намагализь вберегти кошти від інфляції, купуючи золоті прикраси, й не прогадали Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що долар в Україні може відіграти втрачені позиції й до кінця року знову буде по 40 UAH/UAD й навіть вище.