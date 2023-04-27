Максимум на 30%: як та коли подорожчає електроенергія в Україні у 2023 році

Експерти прогнозують, що підвищувати вартість електроенергії в 2023 році будуть. Як саме можуть збільшити тарифи?

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Тариф на електричну енергію в Україні можуть невдовзі переглянути в бік підвищення, і хоча про рівень такого підвищення немає офіційних даних, можливо, тариф піднімуть на 20-30%. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

"Думаю, підвишення буде "косметичне", зважаючи на те, що йде війна, просто щоб скоротити касові розриви. Середній тариф зросте, думаю на 20, максимум 30%", — прогнозує Андріан Прокіп.

Він пояснив: востаннє суттєве підвищення тарифу на електричну енергію в Україні було здійснено протягом 2015-2017 років у п’ять етапів. Проте з моменту останнього підвищення тарифу ціни зросли практично вдвічі – за даними Держстату, індекс споживчих цін склав 92% з 1 березня 2017 року.

"Дорожчим ставав інтернет, мобільний зв'язок, кабельне телебачення. І правила постачальників цих послуг такі, що, як не заплатиш, то й не отримаєш. Думаю, не помилюсь, якщо припущу, що для середньої сім’ї сумарні витрати на інтернет, телебачення, стаціонарний та мобільний зв’язок можуть в рази перевищувати витрати на електропостачання (за умови централізованого газо- і теплопостачання)", — каже Андріан Прокіп.

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Експерт зазначив, що собівартість виробництва і постачання електроенергії зростала, як і все інше, а реальна ціна електроенергії, що постачається населенню, складається із кількох складових: ціна самої електроенергії (на ринкових сегментах), тарифу на передачу та розподіл електроенергії, та за послуги постачальника (Постачальник універсальної послуги, ПУП) та ПДВ.

"Основним донором для субсидування тарифу для населення сьогодні є Енергоатом і в меншій мірі Укргідроенерго. Торгуючи власною електроенергією на ринку, вони збирають кошти, які згодом інша державна компанія – Гарантований покупець — розподіляє поміж інших компаній зі згаданого ланцюжка на оплату їх послуг. Тарифи на передачу (Укренерго), розподіл (так звані обленерго) та ПУПів визначаються регулятором (НКРЕКП). І ці тарифи суттєво зросли за минулі роки (як і структура тарифу змінювалась з низки причин), а ціна для населення залишалась майже незмінною. Пересічний споживач мабуть буде шокований, що реальна ціна електроенергії для нього здебільшого від’ємна. Або не буде, бо це фактично те, чого деякі категорії громадян чекали", — пише Андріан Прокіп.

Він також повідомив, що за минулий рік Енергоатом отримав 3,3 млрд грн збитків (в тому числі, і внаслідок того, що в окупації знаходиться Запорізька АЕС – 44% потужності усіх АЕС країни).

Втрата ЗАЕС боляче вдарила по ситуації з виробленням електроенергії в Україні

"Відтак, велика частина компаній недотримують кошти, погіршують свій фінансовий стан. Складається ситуація, коли Енергоатом на Укргідроенерго не мають коштів, а відтак їх не отримують інші учасники схеми постачання населенню. За інформацією, озвученою нещодавно на одній із зустрічей, оператори системи розподілу (обленерго) вдаються до скорочення персоналу, переведення на роботу на триденний робочий графік, змушені брати кредити на виплату заробітних плат. І підстав для покращення немає. А влітку половина енергоблоків Енергоатома відправлять у ремонти на 2 місяці, а значить, що виручка компанії скоротиться, а борги на ринку виростуть", — каже Андріан Прокіп.

Зазначимо, якщо припустити, що тариф на електроенергію для населення зросте на 30%, то в оновлених платіжках громадяни вже влітку побачать цифру 2,18 гривень за кВт-год.

Раніше Фокус писав, що Кабінет міністрів 25 квітня 2023 року вирішив продовжити чинні тарифи для населення ще на один місяць.

Як повідомлялось, ситуація на ринку електроенергії в Україні залишається складною: внутрішній попит ще не повністю відновився, а в енергосистемі зберігається значний профіцит.