"Бізнесу потрібен валютний кисень": у НБУ розповіли про відміну валютних обмежень

Голова Національного банку Андрій Пишний розповів, що валютні обмеження скасовуватимуть поетапно, а сам процес не буде прив'язаний до конкретних дат.

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Національний банк України (НБУ) вже розробляє дорожню карту для послаблення валютних обмежень, які було введено регулятором одразу після великого вторгнення РФ до України. Про це заявив 18 травня 2023 року голова Нацбанку Андрій Пишний.

За його словами, адміністративні обмеження вже втрачають свою ефективність, а їхній вплив на економічну активність посилюється.

"Дорожня карта є одним з елементів стратегії валютно-курсової політики, яка також включатиме питання відновлення курсової гнучкості та повернення до інфляційного таргетування", – зазначив голова НБУ.

Андрій Пишний розповів, що підготовка стратегії є структурним маяком нової програми розширеного фінансування із Міжнародним валютним фондом (МВФ). Реалізувати плани потрібно до кінця червня 2023 року.

Що зміниться

Як пояснив Андрій Пишний, спочатку відбудуться дії, спрямовані на:

мінімізацію множинності курсів;

ослаблення обмежень щодо торгових операцій;

сприяння надходженню нових інвестицій.

При цьому дії, пов'язані з питаннями торговельного фінансування та валютних ризиків банків, а також ослаблення обмежень щодо капітальних операцій, будуть запроваджені на наступних етапах лібералізації. Валютні обмеження скасовуватимуть поетапно, процес не буде прив'язаний до конкретних дат.

"Зараз бізнес потребує "валютного кисню" для ще більшої адаптивності та розвитку. Водночас військові ризики залишаються вагомими, а валютні ресурси – обмеженими. Ми будемо приймати рішення про послаблення тих чи інших" валютних обмежень, враховуючи, яку додану вартість це матиме для української економіки", — наголосив Андрій Пишний.

Нагадаємо, навесні 2023 року НБУ вже скасував низку адміністративних обмежень. Так, наприклад, банкам розширили можливості здійснювати угоди щодо продажу готівкової валюти населенню.