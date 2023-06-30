Індексація пенсій в Україні: кому і як піднімуть виплати з 1 липня

На думку експерта Андрія Новака, якщо в бюджеті є ресурси, то варто було б збільшити фінансову допомогу переселенцям. Експерт Ярослав Жаліло зазначив, що індексація для тих, хто вийшов на пенсію за спецзаконом, не проводилася вже давно.

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З 1 липня в Україні очікується проведення індексації на 19,7% пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України" та "Про наукову і науково-технічну діяльність". Фінансові експерти розповіли Фокусу кому і як підвищать пенсії з початку липня.

Підвищення стосуватиметься тих, хто вийшов на пенсію за спецзаконом, тобто колишніх:

чиновників;

вчених;

народних депутатів;

працівників органів місцевого самоврядування.

Перерахунок пенсій відбуватиметься автоматично. Як відомо, середній розмір пенсій народних обранців становить понад 15 тис. грн. У той час, як близько 30% пенсіонерів отримують щомісяця нижче 3 тис. грн.

Економіст Андрій Новак прокоментував чи варто індексувати пенсії колишнім чиновникам, нардепам під час війни. На його думку це питання дискусійне. З одного боку — останній перерахунок для них відбувався давно, з іншого — вони вже отримують вище середнього.

"Я б зараз не робив індексацію держслужбовцям, взагалі в державному секторі. Тому що там зарплати і премії, інші пільги і так досить непогані. Індексацію треба робити, щоб збільшувати фінансову допомогу тим категоріям населення, які в складному становищі. А це, насамперед, вимушені переселенці. Виплати, які їм зараз здійснюються по парі тисяч гривень на дорослого і пару на дитину (3 тис. грн — ред.) — при сьогоднішніх цінах і тарифах — істотно не допомагають", — зазначив Новак.

За його словами, найкраще було б спрямувати бюджетні ресурси, які, безумовно, є, оскільки збираються індексувати в держсекторі, найбільш вразливим верствам населення.

На думку фінансового експерта Ярослава Жаліло, рішення правильне, оскільки цим категоріям пенсії не підвищували тривалий час.

"Коли проводилася індексація соціальних пенсій звичайним категоріям населення, то оскільки пенсії цим категоріям призначаються за окремими нормами, вони й не індексувалися. Остання індексація цих пенсій відбувалася давно. І на 20% — не настільки велика сума", — наголосив Жаліло.

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Індексація пенсій в Україні: кому і як піднімуть виплати з 1 липня

Нагадаємо, днями стало відомо, що чинне законодавство передбачає, що деякі категорії громадян під час виходу на пенсію за вислугу років можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу від держави.

Докладніше читайте в матеріалі Фокуса "Пенсії, ціни на паливо, тарифи на воду та електроенергію: що зміниться в Україні з 1 липня".