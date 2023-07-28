Хто стоїть за плітками: Банк КОНКОРД спростував чутки про позбавлення ліцензії

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Банк КОНКОРД заявив на своєму сайті про неправдивість розповсюдженої інформації про нібито позбавлення банківської ліцензії. У банку вважають, що хвиля повідомлень про це спровокована конкурентами й здійснюється за допомогою російських ресурсів.

"Подібні плітки почали з’являтися на сайтах-"смітниках", які відомі використанням неперевіреної інформації, а також у створених російськими спецслужбами телеграм-каналах, метою яких є дестабілізація ситуації в Україні", — заявили у банку.

Представники Конкордбанку нагадали, що банк та його продукти здобули чимало нагород та визнань за останній час. Фінансова установа також дотримується всіх нормативних вимог НБУ та веде прибуткову діяльність. Рейтинг стійкості банку підвищений до рівня ААА.

"Банк КОНКОРД є частиною банківської системи України. Останнім часом дії національного регулятора спричинені намаганням покращити та зробити прозорими умови ведення банківської діяльності в різних напрямках. Зокрема, це стосується і врегулювання щодо так званого гемблінгу. Банк підтримує дії Правління НБУ щодо формування ефективної та прозорої банківської системи. Банк КОНКОРД заявляє, що готовий виконувати всі умови та дотримуватись всіх правил, створених регулятором задля стабільної роботи фінансової системи України", — йдеться у повідомленні банку.

Пресслужба фінустанови додає, що наразі спостерігається тиск на Нацбанк України і на суспільство, а також маніпуляції версіями щодо висновків перевірки, що ще не закінчилась.

"Вважаємо таку ситуацію вкрай небезпечною, адже таким чином здійснюється публічна спекуляція навколо роботи нацрегулятора. Маніпулятивно та безпідставно сформовані очікування від висновків перевірки можуть спотворити та викривити реальну картину та створити загрозу безпідставного підриву довіри", — заявили у банку КОНКОРД.

Як відомо, за підсумками 2022 року ConcordBank (банк Конкорд) перейшов у категорію великих платників податків – 150 млн грн податків і зборів перераховано до бюджету. Значну частину прибутку з 2022 року банк спрямовує на благодійність і підтримку ЗСУ — загалом ця сума сягнула вже понад 116 млн грн.

Неправдива інформація про позбавлення його ліцензії почала поширюватися через Телеграм-канали (зокрема, Легітимний, Картель), які, за даними СБУ працюють на замовлення спецслужб РФ для дестабілізації ситуації в Україні. Через поширення подібних повідомлень Росія може дискредитувати український бізнес та державних службовців.