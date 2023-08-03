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Економіка

З серпня уряд змінив період виплат ВПО: коли переселенці отримають гроші на проживання

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Уряд переніс період, коли ВПО отримають виплати на проживання

Переселенцям автоматично продовжили виплату допомоги на проживання на наступні 6 місяців. При цьому урядовці дещо змінили період, коли саме кошти будуть надходити на рахунки ВПО.

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У Мінреінтеграції повідомили про певні зміни у порядку виплат допомоги на проживання ВПО. Зміни стосуються дати отримання грошей, порядку нарахування та продовження виплат, а також того, хто втратить право на допомогу. Про це розповіла пресслужба відомства.

Пресслужба посилається на постанову Кабміну №709 від 11 липня 2023 року. Починаючи з серпня, допомога ВПО буде виплачуватись протягом таких періодів:

  • до 15 числа;
  • до 28 числа.

Також урядовці нагадали розмір допомоги переселенцям:

  • люди з інвалідністю та діти — 3 тис. грн;
  • інші особи — 2 тис. грн.

Для кого скасують виплати на проживання ВПО

Виплату допомоги скасують у випадку, якщо виявлять наступні дії громадян:

  • перебували за кордоном понад 30 днів, окрім випадків службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, реабілітації, у зв'язку зі смертю родича тощо);
  • перебувають у колонії;
  • засуджені за злочини за трьома статтями Кримінального кодексу — 109 (спроба повалення державного ладу), 110 (зазіхання на територію України), 111 (державна зрада);
  • повернулись на тимчасово окуповані території або у місця, де не припинились бойові дії.

Як продовжується виплата допомоги ВПО

Виплата допомоги автоматично продовжується на 6 місяців у наступних випадках:

  • якщо подана заявка на отримання статусу ВПО до 1 серпня, а Служба соцзахисту ще не прийняла рішення, то виплати починаються з 1 серпня;
  • якщо народилась дитина, якій ще не встигли оформити статус, але подали заявку, то виплати починаються з 1 серпня;
  • якщо подали заявку на отримання статусу через портал або застосунок "Дія", або через Єдину інформаційну систему соціальної допомоги — то допомога автоматично нараховується з моменту подання заяви та продовжується після 1 серпня.

Нагадуємо, у Пенсійному фонді пояснили, як медпрацівники можуть вийти на пенсію раніше — за вислугу років. При цьому зазначається, що потрібно враховувати, коли саме людина іде на пенсію та з якої установи охорони здоров'я.

Тим часом урядовці розповіли про 16 млн грн, які пішли на гранти ветеранам та другому з подружжя. Протягом трьох місяців виплати отримала 41 родина, при чому на кожну прийшлось в середньому по 400 тис. грн.