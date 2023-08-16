Квартири за 6 мільйонів євро: де у переселенців в Україні з'явиться нове житло (фото)

Кошти на будівництво житла для вимушених переселенців надав Євросоюз. В експлуатацію планують здати 24 квартири, які повністю укомплектують меблями та технікою.

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Українські союзники активно допомагають будувати житло для громадян, які втратили квартири та будинки через повномасштабну війну з Росією. Так, у місті Ковель на Волині за кошти Європейського Союзу реалізують одразу два проєкти, щоб забезпечити людей житлом. Про це повідомляється на сайті міськради Ковеля.

Так, у рамках програми НЕФКО "Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні" буде реконструйовано адміністративну будівлю та навчально-побутовий корпус. Договір на проведення робіт уже підписано, а підрядник отримає 1 мільйон євро.

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Повідомляється, що після будівельних робіт буде здано 24 квартири, які повністю меблюватимуть і укомплектують побутовою технікою. Новостворене житло стане власністю громади.

Також у міськраді зазначають, що в березні 2023 року було підписано грантовий договір на суму 4,8 мільйона євро. За ці гроші буде побудовано п'ятиповерховий житловий будинок на 70 квартир.

У Ковелі реалізують два проєкти будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб Фото: Міська рада Ковеля

Нагадаємо, минулого літа в Офісі Президента заявили про амбітні плани за пів року побудувати п'ятиповерхові будинки в 16 областях, щоб забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб. За словами тодішнього заступника керівника Офісу президента (ОП) Кирила Тимошенка, план будівництва житла був розроблений спільно з відомими архітектурними бюро.

Вартість житла разом із меблями та обладнанням становитиме приблизно 700-800 доларів за квадратний метр. Також в ОП планували викуповувати квартири в забудовників у житлових комплексах, які ще не введені в експлуатацію, і віддавати це житло переселенцям.

Тим часом в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло еВідновлення. У рамках програми державну грошову допомогу виділяють для дрібного або некапітального ремонту житла, пошкодженого внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.