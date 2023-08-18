Свої допоможуть: у Москві вирішили рятувати рубль за допомогою мільярдерів

Виведена за кордон валюта дуже потрібна Кремлю для того, щоб заспокоїти валютний ринок, де курс долара в серпні вперше з березня 2022 року переступив позначку 100 рублів.

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Деякі великі російські компанії залишали на закордонних рахунках валютну виручку від експорту. Цю інформацію озвучили президенту Володимиру Путіну під час закритої зустрічі з членами уряду і Центробанку щодо ситуації з курсом рубля, повідомляє пропагандистське видання "Ведомости".

Зазначається, що тіньові запаси валюти, яку не заводили в Росію, було виявлено у компаній, що займаються неенергетичним експортом. Цим займалися, в першу чергу, виробники добрив.

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Найбільші експортери добрив з РФ — це компанії, якими володіють російські мільярдери. Найбагатший з них — Андрій Мельниченко, який перебуває під санкціями США, ЄС і Великої Британії. Також до числа найбільших експортерів добрив РФ входять "ФосАгро" Андрія Гур'єва, "Уралкалій" і "Уралхім" Дмитра Мазепіна, "Акрон" В'ячеслава Кантора.

Бізнесменам, у яких виявили тіньові запаси, почали погрожувати введенням обов'язкового продажу майже всієї експортної валюти (до 90%), а також жорсткими обмеженнями на виведення капіталу за кордон. Так російській владі вдалося домовитися з бізнесом про збільшення продажів валютної виручки. У Кремлі вважають, що це допоможе стабілізувати курс рубля. Водночас валютні запаси за кордоном відстежуватимуть за допомогою державного моніторингу на предмет тіньових угод.

На початку цього року агентство Bloomberg повідомляло, що на тлі санкцій і війни російські компанії за підсумками 2022 року накопичили за кордоном активи на 80 мільярдів доларів.

Нагадаємо, за підсумками перших шести місяців цього року рубль увійшов до ТОП найслабших валют світу і майже зрівнявся з турецькою лірою. Падіння рубля триває з березня 2022 року, коли курс переступив позначку в 88 рублів, досягнувши 15-місячного мінімуму. Також журналісти писали, що падіння російського рубля підкреслює великі проблеми в економіці РФ.