В Киеве растратили свыше 12,5 млн грн на запчастях к каретам скорой помощи, — прокуратура

К схеме причастно руководство КО "Киевмедспецтранс" и владельцы пяти частных фирм, утверждают в Офисе генпрокурора.

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Растрату 12,6 млн гривен на закупке автозапчастей к машинам скорой помощи разоблачили в Киеве. В причастности к схеме подозревают руководство коммунальной организации "Киевмедспецтранс" и еще шестерых частных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

В ведомстве рассказали, что всего по делу проходят 10 человек — директор, два заместителя и начальник службы материально-технического обеспечения "Киевмедспецтранс", пять директоров подконтрольных предприятий и еще один участник, который контролировал их действия.

Следствие считает, что должностные лица коммунальной организации решили присвоить деньги, выделяемые для закупки запасных частей к автомобилям скорой помощи. Для этого они с директорами пяти фирм и еще одним предпринимателем создали сеть подконтрольных предприятий, которые побеждали на торгах по закупкам автозапчастей и затем поставляли их по завышенным ценам.

Правоохранители установили 22 факта таких закупок.

Всем участникам схемы инкриминируют присвоение, растрату или завладение имуществом, подделку и использование поддельных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об отстранении сотрудников коммунальной организации от занимаемых должностей и избрании всем десятерым меры пресечения.

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Напомним, 17 августа власти поселка Олыка в Волынской области обнародовали тендер на сайте Prozorro, по которому хотели закупить яйца по цене 50 гривен за штуку.

Недавно Фокус писал о нарушениях при закупках местными органами власти. Речь идет о завышенных ценам, сомнительных целях и дискриминационных требованиях к участникам торгов.