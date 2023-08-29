Арену в Гельсінкі, що належить російським олігархам, можуть конфіскувати, — ЗМІ

Компанія, що належить підсанкційним бізнесменам Геннадію Тимченку і Роману Ротенбергу, не сплатила оренду ділянки, на якій розташована арена, у розмірі 100 тис. євро.

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Влада може конфіскувати арену "Гельсінкі" (колишня арена "Хартвалл"), що розташована в столиці Фінляндії, яка належить двом підсанкційним російським олігархам. Про це повідомляє видання Yle.

Приводом для цього може стати те, що оренда ділянки, на якій розташована арена, в розмірі 100 тис. євро не була сплачена вчасно. До теперішнього часу у міської влади не було права взяти під свій контроль акції компанії, яка управляє ареною, оскільки орендна плата за ділянку і податок на нерухомість сплачувалися вчасно.

Але останній внесок за оренду, який мав бути внесений у середині липня, виявився невиплаченим. Наступний платіж має бути здійснений у середині жовтня. Якщо орендна плата не буде сплачена, то арену доведеться продати через вилучення.

Арена "Гельсінкі", що вміщує 15 500 глядачів, — один із найбільших у країні багатофункціональних майданчиків для проведення заходів. Генеральними власниками будівлі є російські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, яких внесено до санкційного списку через війну, розв'язану Росією в Україні. Росіяни володіють частиною арени через АТ Arena Events.

Нагадаємо, у липні журналісти підрахували, що вихід західних корпорацій із ринку РФ посприяв успіху російських олігархів. Попри санкції відновлення активів провідних російських мільярдерів поступово триває, досягаючи рівня, який можна порівняти з 2021 роком.

Також 22 серпня стало відомо, що п'ятизіркові готелі російських олігархів у Європі відновлюють свою роботу після санкцій або успішно переписуються на менеджерів. У Франції та Італії можна помітити готелі, вілли та приватні літаки олігархів, які підтримують політику Кремля.