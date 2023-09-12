В Україні зростуть зарплати та пенсії: які суми можна буде отримувати у найближчі три роки

Попри очікувану інфляцію в Україні має зрости ВВП. За прогнозами, виплати громадянам збільшуватимуться, і вже у 2026 році середня зарплата становитиме майже 30 тисяч гривень.

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В Україні завершують розробку бюджету на наступний рік. Очікується, що протягом найближчих трьох років валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте на 5-7,5%. Про це йдеться у матеріалі медіа Obozrevatel від 12 вересня.

За оцінкою Мінфіну, ВВП зросте:

у 2024 році — на 5%;

у 2025 році — на 7%;

у 2026 році — на 7,5%.

"Це не дозволить наблизитися до рівня ВВП, який був 2021-го, до початку повномасштабної війни", — зазначили у ЗМІ.

Також в Україні відбуватиметься інфляція, тобто зростатимуть ціни:

у 2024 році — на 10,8%;

у 2025 році — на 7%;

у 2026 році — на 5,8%.

Однак збільшаться і зарплати. Зокрема, середня зарплата в Україні становитиме:

у 2024 році — 21 852 гривень;

у 2025 році — 25 645 гривень;

у 2026 році — 29 625 гривень.

Мають підвищити й мінімальну зарплату: у січні з 6,7 тисячі до 7,1 тисяч гривень, а у липні — до 8 тисяч. У 2025 році мінімалка має зрости ще на 370 грн гривень, а у 2026 році становитиме вже 8956 гривень.

Окрім того, в Україні переглянуть прожитковий мінімум, від якого залежать аліменти, пенсії, субсидії та інші виплати населенню.

Очікується, що мінімальна пенсія збільшиться:

у 2024 році — з 2093 до 2361 гривні;

у 2025 році — до 2573 гривень;

у 2026 році — до 2774 гривень.

Одночасно зі зростанням мінімальної пенсії зростуть і виплати пенсіонерам, які мають необхідний стаж та досягли 65-річчя.

Їхні виплати складатимуть:

у січні-липні 2024 року — не менше 2840 гривень;

з липня 2024-го до січня 2025-го — понад 3,2 тисячі гривень;

у 2025 році — не менше 3348 гривень;

у 2026 році — понад 3582 гривні.

Нагадаємо, голова правління Ліги банків України Олена Коробкова заявила, що рівень реальних зарплат повернувся до показника початку 2022 року. З її слів, рівень оплати праці поступово зростає на тлі уповільнення інфляції, що позитивно впливає на доходи населення.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко заявляв, що у 2024 році Україні необхідні 12-14 млрд доларів допомоги від США. Це обумовлене витратами з бюджету на ведення війни.