З листопада – великі черги на кордоні: експерти попередили про нові проблеми

Європейська система авторизацій, яка запроваджена в Україні на рівні законодавства, передбачає повну заміну "старих" українських спрощень на митниці.

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В Україні триває реформування митної системи відповідно до норм ЄС. Так 7 листопада 2023 року, відбудуться суттєві зміни в умовах митного контролю та оформлення як імпортних, так і експортних вантажів. Йдеться про те, що компанії яким не вдасться до цієї дати отримати відповідні спрощення та переваги передбачені Митним кодексом України або Конвенцією про режим спільного транзиту (статус АЕО – авторизованого економічного оператора) будуть вимушені пред’являти товари митниці. Про це йдеться у повідомленні Європейської Бізнес Асоціації.

Зазначається, що компаніям доведеться напряму доставляти товари в зону митного контролю відповідних митниць, де відбуватиметься митне оформлення.

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"Імпортні декларації типу ЕА, які дозволяли завершувати митне оформлення не надсилаючи товар на митницю, будуть скасовані Також з Митного кодексу зникнуть положення, які дозволяли не пред’являти експортний вантаж митниці", — йдеться у повідомленні

Водночас кількість компаній, які можуть користуватися спрощенням зростає дуже повільно.

"Адже компанії, особливо, з війною, руйнуваннями тощо, не витримують критеріїв, які виставляються для отримання статусу (зокрема, фінансові, необхідність змінювати системи обліку, що є досить затратною процедурою", — зазначають у ЄВА

При цьому є проблеми й на самій митниці. Так, термінали митної служби можуть виявитися не готовими до такої кількості перевірок одночасно. Причина: відсутність інфраструктури та дефіцит людського ресурсу. Тому в Україні можуть виникати масштабні черги на кордонах.

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Тому бізнес-спільнота запропонувала зміни до Порядку отримання спрощень передбачених Постановою КМУ №1092 "Деякі питання реалізації положень Митного кодексу України щодо надання авторизацій".

"Тож маємо надію, що прийняття цих змін (які спрощують процедуру отримання АЕО) значно збільшить кількість компаній, які зможуть отримати спрощення", — зазначають у ЄВА.

Нагадаємо, що в Україні з 2011 року працює система спрощеного митного оформлення, передбачена Митним кодексом України, яка дозволяє будь-якому трейдеру не пред’являти товари митниці. Її мали скасувати ще восени 2022 року.

Також нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль 23 серпня заявив, що Україна і Молдова розвиватимуть спільний контроль на держкордоні.