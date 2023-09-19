Як будемо зимувати: чи буде в оселях українців опалення та що із запасами газу зараз

Ще на початку 2023 року голова НАК "Нафтогаз України" озвучив амбітну мету: пройти опалювальний сезон 2023/2024 без імпортного газу. Фокус розбирався, наскільки наша країна готова до нового опалювального сезону і чи обійдемося ми без допомоги західних партнерів.

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Минулої зими Росія навмисне знизила постачання газу до Європи, щоб спровокувати подорожчання "блакитного палива" і створити тиск на європейські країни, щоб послабити їхню підтримку України в повномасштабній війні з РФ. Однак у 2023 році ситуація з газом для України буде кращою, оскільки Україна може використовувати більше газу власного видобутку. Тим часом, підготовка до нового опалювального сезону 2023/2024, який обіцяє бути таким же складним, як і попередній, триває. А в уряді запевняють, що жодних проблем восени і взимку для споживачів газу і тепла не передбачається. Про це пише Фокус у своїй новій статті"Щоб взимку — тепло. Скільки газу в українських сховищах і чи вистачить до весни".

Газу мало, але буде більше: як Україна готується до холодів

Так, за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, з урахуванням митного складу і шортхолу, у підземних сховищах країни є 14,2 мільярда кубометрів газу.

"Тобто, реально ми маємо не 14,2 млрд куб, а 12,2 мільярда, тому що 2 мільярди — це митний склад і шортхол. Тому це треба враховувати", — каже він.

Експерт зазначає, що зараз Європейський Союз користується українськими потужностями підземних сховищ, щоб закачувати газ для себе і після похолодання відправляти європейським споживачам.

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Власних запасів газу в України поки що менше від запланованого. Але експерти не сумніваються, що газової кризи боятися не варто.

"Мені здається, що більш-менш ми проскочимо цей сезон, якщо не буде аномальних холодів", — сказав енергоексперт, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

У тому, що українці взимку не залишаться без тепла впевнені й інші опитані Фокусом експерти. Наприклад, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко впевнений, що споживачів повністю забезпечать газом.

"Я розумію, що є достатня кількість газу в цілому, і газ продовжує закачуватися, і я думаю, що Україна буде достатньо забезпечена газом", — підкреслив він.

Зазначимо, що минулого року сезон відбору газу в Україні стартував 7 листопада. Це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиліття. Під час минулого опалювального сезону наша країна витратила 5,572 млрд кубометрів газу.

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Також Фокус повідомляли, що частина Донецької області залишиться без опалення взимку. Забезпечити вісім міст регіону центральним опаленням неможливо через перебиті газопроводи, але влада обіцяє забезпечити людей грубками і дровами.