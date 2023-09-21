"Дія" запускає нову послугу: кому вона буде корисною і як протестувати

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, яка нова послуга незабаром з'явиться в "Дії" і чому вона буде корисною багатьом громадянам.

Related video

У застосунку "Дія" стартувало бета-тестування послуги, за допомогою якої українці зможуть швидко і без черг оплачувати штрафи за адміністративне правопорушення. Про це повідомив 21 вересня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пояснив, що громадянам країни складно запам'ятати всі правила і закони, тому люди часто їх порушують. Наприклад, проходять митний контроль, але не декларують кошти. Або курять у громадських місцях, чого робити не можна.

Важливо

Оформити субсидію в "Дії": українцям розповіли, коли запустять послугу

"Нова послуга в "Дії" дасть змогу оплатити штраф без купи паперів, походів до суду і банку. Для цього знадобиться всього кілька кліків у застосунку", — розповів він.

Наразі Міністерство цифрової трансформації перевіряє, чи працює послуга коректно та чи є зручною для користувачів. Для цього й проводять бета-тестування, до чого можуть долучитися і звичайні українці.

Зробити це можна за посиланням, якщо:

громадянину виповнилося 16 років;

у нього є верифікований Реєстраційний номер облікової картки платника податків у "Дії";

судова справа зі штрафом за адмінпорушення.

Соцдопомога в "Дії"

На початку вересня 2023 року українським батькам дозволили через портал "Дія" подавати такі заяви на отримання соціальної допомоги:

при усиновленні дитини;

по догляду за хворою дитиною;

допомога людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога на дитину одинокій матері або батькові.

Важливо

Мінцифри впровадила зміну місця проживання через "Дію": скористатися можуть не всі (відео)

Нещодавно Фокус пояснював, хто з українців може скористатися новою послугою "реєстрація нерухомості в "Дії". За допомогою нововведення шахраї позбудуться можливості підробити документи, а громадяни зможуть отримувати компенсацію на ремонт житла в рамках програми "єВідновлення".

Ще Фокус розповідав, що в "Дії" тепер можна замінити водійське посвідчення: покрокова інструкція.