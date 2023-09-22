Взимку з газом: у "Нафтогазі" розповіли, чи будуть проблеми в опалювальному сезоні

Україна продовжує закачувати газ у свої підземні сховища. Проте, як запевняють у "Нафтогазі", жодного дефіциту газу в новому опалювальному сезоні в країні не буде.

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Для нового опалювального сезону Україна планує накопичити понад 15 мільярдів кубометрів газу. Цих обсягів вистачить для проходження осінньо-зимового періоду, сказав в ефірі телемарафону 21 вересня голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

За його словами, у нашої країни є можливості для того, щоб збільшити власний газовидобуток, тим часом закачування палива в підземні сховища все ще триває.

"Ми можемо заспокоїтися, оскільки обсягу газу вистачить для проходження наступного опалювального сезону. Зараз ми впевнено входимо в зиму", — сказав він.

Він зазначив, що український уряд спочатку вимагав, щоб у підземних сховищах до зими було зосереджено 14,7 мільярда кубометрів газу.

"Ми вже наближаємося до цифри в 15 мільярдів, і я впевнений, що вона буде ще більшою до початку зими. Тому цієї цифри достатньо для того, щоб пройти зиму", — підкреслив глава "Нафтогазу".

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Чернишов також ще раз нагадав, що тарифи на газ для побутових споживачів і підприємств залишаться на торішньому рівні в опалювальному сезоні 2023/2024. Але у компанії є проблеми з боржниками. За інформацією Чернишова, борги підприємств теплокомуненерго, збутів і мереж становить понад 100 мільярдів гривень.

"І особливо це відчувається під час воєнного стану. Я можу сказати, що на сьогоднішній день загальний обсяг боргів підприємств теплокомуненерго, збутів і мереж становить понад 100 мільярдів гривень, з яких частка населення становить приблизно 8 мільярдів гривень. Але це не впливатиме на стабільне і стале проходження цієї зими", — зазначив Олексій Чернишов.

До речі, за оцінками експертів, зараз не весь газ у сховищах — український, оскільки деякі обсяги перебувають там у режимі "митного складу" і належать європейським компаніям. Тобто цей газ належить кільком європейським країнам, про що писав Фокус у своєму матеріалі"Щоб взимку — тепло. Скільки газу в українських сховищах і чи вистачить до весни".

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Так, за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, у підземних сховищах України є 14,2 млрд кубометрів газу з урахуванням митного складу та шортхолу.

"Тобто, реально ми маємо не 14,2 млрд куб, а 12,2 мільярдів, тому що 2 мільярди — це митний склад і шортхол. Це треба враховувати", — розповів він.

Також нагадаємо, що частина Донецької області залишиться без опалення взимку. Забезпечити вісім міст регіону центральним опаленням неможливо через перебиті газопроводи, але влада обіцяє забезпечити людей грубками та дровами.