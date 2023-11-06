Стабільність чи шок: у НБУ оцінили, як гнучкий курс вплинув на валютний ринок
Валютний ринок України продовжує адаптуватися до нововведень Національного банку. Регулятор вважає, що збереження стійкості валютного ринку позитивно впливатиме на курсові та інфляційні очікування.
Ситуація на валютному ринку в Україні після того, як Національний банк 3 жовтня запровадив гнучкий курс, залишалася стійкою. Ринок продовжує адаптуватися до нових умов, повідомила 6 листопада пресслужба НБУ.Важливо
"Підвищений попит на валюту очікувано спостерігався в перші два дні дії нового режиму, проте валютні та вербальні інтервенції НБУ мінімізували курсові коливання, і попит стабілізувався", — ідеться в повідомленні.
У Нацбанку зазначають, що валютний ринок продовжує адаптуватися до нових умов:
- курс помірно коливається в обидва боки;
- обсяги та сальдо клієнтських операцій поступово повертаються на рівень попередніх місяців;
- інтервенції НБУ скорочуються.
"За кілька тижнів дії курсового режиму гривня навіть дещо зміцнилася як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. Збереження стійкості валютного ринку позитивно впливатиме на курсові та інфляційні очікування", — зазначили в регуляторі.
Водночас ризики для курсової стійкості, а відповідно і для цінової динаміки в умовах війни залишаються. Як зазначають в НБУ, призупинення "зернового коридору" і серйозні збитки портової інфраструктури через російські обстріли вже призвели до скорочення валютних надходжень в Україну. Якщо Росія продовжить свої терористичні атаки проти логістичних маршрутів, то експорту буде завдано ще більшої шкоди.
"Загострилася і проблема із затримками повернення валютної виручки окремими експортерами. Крім того, в останні місяці послабилася ритмічність надходження міжнародної допомоги. Те, що ці ризики поки що не реалізувалися в повному обсязі, не свідчить, що під час ухвалення монетарних рішень їх потрібно залишати поза увагою", — наголошується в повідомленні.Важливо
Нагадаємо, Нацбанк знизив рівень облікової ставки з 20% до 16%. Правило почало діяти з 27 жовтня. При цьому в НБУ залишили процентні ставки за своїми операціями з банками без змін.
- за тримісячними депозитними сертифікатами ставка відповідатиме "обліковій ставці + 4 процентних пункти" (20%);
- за кредитами рефінансування — "обліковій ставці + 6 процентних пунктів" (22%).
Також нагадаємо, що 2 листопада експерт розповів, що буде з доларом до кінця року. За словами ексчлена Ради НБУ Віталія Шапрана, в України є великий державний борг, який в умовах війни продовжує зростати. Відповідно, не можна допускати девальвації гривні, адже це призведе до глобальних наслідків.