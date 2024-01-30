Недооцінений: Індекс Біг-Мака показав, яким має бути курс долара в Україні у 2024 році

В опублікованому рейтингу стверджується, що недооціненість українського курсу становить близько 48,4%. Гривня опинилася на 8-му місці з кінця.

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Українська гривня тепер посідає восьме місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу. Про це пише The Economist, який і опублікував Індекс Біг-Мака.

За їхніми даними, зараз один із найпопулярніших бургерів у світі в Україні можна купити за 110 гривень, тоді як у США його ж продають за $5,69.

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Відповідно, у рейтингу робиться висновок, що курс української валюти недооцінений приблизно на 48,4%, якщо брати фактичний обмінний курс 37,44 грн за один долар. Тобто курс за купівельною спроможністю українців має бути на рівні 19,33 грн/долар.

Індекс Біг-Мака показав, скільки має коштувати долар в Україні Фото: The Economist

Примітно, що російська валюта відсутня в рейтингу, адже 2022 року, після вторгнення ЗС РФ на територію України, McDonald's покинув цей ринок.

Також деякі країни "обігнали" Україну в цьому рейтингу. Йдеться про Тайвань, Індонезію, Індію, БАР, Єгипет, Малайзію та Філіппіни, які також мають одну з найбільш недооцінених валют у світі станом на січень 2024 року.

Є в рейтингу і переоцінені валюти, такі як швейцарський франк (на 43,5%), норвезька крона (на 25,5%), уругвайський песо (на 23,7%), аргентинський песо (на 7,4%), євро (на 3,1%).

Індекс Біг-Мака показав, скільки має коштувати долар в Україні Фото: The Economist

Варто окремо зазначити, що в лютому 2022 року McDonald's тимчасово припинив свою роботу в Україні через вторгнення РФ. Тривало це трохи більше, ніж пів року, доки 20 вересня в Києві не відкрилося кілька перших ресторанів. У зв'язку з цією подією у 2022 році українська гривня не була надана в рейтингу Індексу Біг-Мака.

Нагадаємо, 30 січня повідомлялося, що в Індексі корупції-2023 Україна піднялася на 10 позицій, а Угорщина отримала найнижчий бал у ЄС. Антирекорд встановила Росія, яка падає в рейтингу вже четвертий рік поспіль. Москва опинилася на 141 місці поруч з Угандою та Гвінеєю.