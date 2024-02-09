Жодного руху в обидва боки: польські протестувальники заблокували кордон з Україною (відео)

За даними Держмитслужби України, польські фермери також заявили про намір блокувати перевантаження продовольства із залізниці на вантажівки у пункті пропуску "Хрубешув — Володимир-Волинський".

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Польські фермери продовжують блокувати державний кордон з Україною і руху будь-якого транспорту немає в жоден бік. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Він повідомив, що відбувається на пропускному пункті. Актуальну інформацію станом на 13:30 можна побачити на скрині з сайта єЧерга.

Фото: Скріншот

Західне регіональне управління ДПСУ зазначило станом на 12:30, що протестувальники налаштовані пропускати по 1 вантажному автомобілю, 1 автобусу та 1 легковому автомобілю на годину.

"При цьому, (вони. — Ред.) надають змогу водіям автобусів та легковиків, на власний розсуд та ризик, оминати місце протесту об'їздною дорогою", — зауважили українські прикордонники і порекомендували водіям за можливістю спланувати маршрут через інші пункти пропуску.

За даними ДПСУ, після 11:00 за київським часом близько 200 осіб та 35 одиниць сільгосптехніки заблокували рух біля пункту пропуску "Хребенне". Протестувальники налаштовані пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обидва напрямки. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься.

"Після 11:30 (київський час) також розпочалася акція протесту біля пункту пропуску "Дорогуськ". Протестувальники мають намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидва боки. Рух автобусів відбуватиметься без змін", — повідомляє Західне управління.

За словами Демченка, блокування кордону може продовжуватися до початку березня. Він додав, що, за інформацією від польських колег, також мають розпочатися дії з блокування ще двох напрямків — "Угринів" та "Устилуг".

"Але ці дії начебто мають відбутися з 12 лютого. По інших напрямках офіційного підтвердження від польських колег ми не маємо", — зазначив Демченко.

Крім того, станом на 13:00 польські фермери заявили ще про намір блокувати перевантаження українського продовольства із залізниці на вантажівки у пункті пропуску "Хрубешув — Володимир-Волинський", передає Держмитслужба України. Страйкарі також хочуть заборонити перевезення цих вантажів на термінали станції Хрубешув.

Блокада українського кордону

6 листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

31 січня Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують дій ЄС.

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Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак 9 лютого заявив, що працюватиме над закриттям кордону з Україною та виступив з ініціативою введення в ЄС щонайменше 8% ПДВ на продукти харчування, що імпортуються з України. І висловив підтримку фермерським протестам, які тривають у Польщі.