Виплати за усиновлення дітей: українцям пояснили, як додатково отримати понад 10 тисяч грн

Українцям, які усиновили дитину, фінансову допомогу надає не тільки держава. Так, у Мінреінтеграції розповіли, що сім'ї з прийомними дітьми у 2024 році можуть розраховувати на грошові виплати від благодійників.

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Благодійна організація "СОС Дитячі містечка" відновила виплати грошових допомог для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та опікунів, до сімей яких були влаштовані діти впродовж 2024 календарного року. Про це 22 лютого повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хто отримає допомогу та яку суму виплачують

За інформацією відомства, цільова благодійна допомога поширюється на сім'ї, які проживають:

у Закарпатській області;

у Івано-Франківській області;

у Львівській області;

у Київській області;

у Чернігівській області;

у Чернівецькій області;

у Полтавській області;

у Харківській області;

у Миколаївській області;

у Дніпропетровській області;

у Запорізькій області;

у Херсонській області;

у Сумській області;

в Одеській області.

Зазначається, що сім'ї отримають 10,8 тисячі гривень виплат. Кошти виплачуються трьома платежами впродовж трьох календарних місяців. Зареєструватися для отримання виплат можна за посиланням.

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Окрім цього, грошова допомога надається сім'ям, які усиновили дитину або дітей в Україні у період з 1 вересня 2023 року до 31 грудня 2024-го. До програми можуть долучитися:

сім'ї, які усиновили дитину (дітей) з інвалідністю;

сім'ї, які усиновили двох і більше дітей;

сім'ї, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО);

сім'ї, які усиновили дитину віком старше п'яти років (на момент усиновлення).

Розмір грошової допомоги становить 10,8 тисячі гривень за усиновлення однієї дитини та 14,4 тисячі гривень, якщо сім'я усиновила дитину з інвалідністю.

Щоби долучитися до програми українці мають зареєструватися, подавши відповідну заяву за посиланням.

Водночас на сайті благодійної організації зазначається, що громадянам також потрібно надати деякі документи. Мова про:

оригінал згоди на обробку персональних даних заявника (законного представника дитини);

оригінал згоди на обробку персональних даних дитини/дітей, що були влаштовані у сімейні форми виховання (прийомні сім'ї, ДБСТ, до сімей опікунів (піклувальників);

оригінал заяви законного представника дитини;

копія паспорта заявника (законного представника дитини/дітей); у випадку ID – копія ID;

копія документа, що підтверджує зареєстроване/задеклароване місце проживання (для паспорта громадянина України старого зразка – сторінка паспорта із відміткою про реєстрацію, у випадку подання паспорта у формі ID-картки – довідка про зареєстроване/задеклароване місце проживання особи);

копію РКНОПП заявника (законного представника дитини);

копію довідки внутрішньо переміщеної особи заявника та дитини/дітей (за наявності);

копію документа про створення прийомних сімей, ДБСТ та про влаштування дитини до прийомних сімей, ДБСТ; для опікунів (піклувальників) – рішення суду або органів опіки та піклування;

копію свідоцтва про народження дитини/дітей, що були влаштовані у сімейні форми у 2024 році;

інформація про банківські реквізити заявника (законного представника дитини);

звіт про розподіл цільової благодійної допомоги.

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