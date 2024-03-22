Без черг: з 22 березня Україна змінює правила перетину кордону пасажирськими автобусами (карти)

Часове слотування у тестовому форматі наразі працюватиме на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Молдовою: "Ягодин — Дорогуськ", "Мамалига — Крива" та "Могилів-Подільський — Отач".

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З п’ятниці, 22 березня, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури впровадило слотування міжнародних автобусних перевезень на прикордонних пунктах пропуску. Про це розповів на форумі "Зʼєднуємо людей та міста" заступник міністра Сергій Деркач, пише "Економічна правда".

За словами урядовця, відтепер автобуси можуть перетинати кордон лише у заброньований заздалегідь часовий слот, що, на думку чиновників, суттєво зменшить перебування у черзі.

"Часто міжнародні рейси передбачають проходження кордону вночі, тому в найбільш популярні години доби утворюються черги на перевірку митників та прикордонників. Натомість є години доби, коли автобуси можуть зовсім не курсувати", — уточнив Деркач.

Крім того, за словами посадовця, це допоможе перекрити потік дрібних нелегальних перевізників, адже забронювати слот у кабінеті перевізника можливо лише за наявності всіх необхідних документів і дозволів.

"У разі якщо перевізник не встигає забронювати найзручніший для нього слот, він має два варіанти: бронювати інший часовий слот і підлаштовувати свій маршрут відповідно до часу проходження кордону або їхати на альтернативний пункт пропуску з поки що живою чергою", — пояснив Деркач.

Слотування у тестовому форматі наразі працюватиме на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Молдовою: "Ягодин — Дорогуськ", "Мамалига — Крива" та "Могилів-Подільський — Отач".

Повідомлялось, що рух вантажівок у пункті пропуску "Устилуг — Зосін" розблоковано.

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Нагадаємо, Фокус писав, що зовсім нещодавно польські протестувальники блокували рух автобусів на кордоні з Україною.