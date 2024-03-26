У НБУ планують пом'якшувати валютні обмеження у 2024 році: що дозволять

Валютні обмеження в Україні, які Нацбанк запровадив одразу після повномасштабного вторгнення ЗС РФ, поступово скасовують з 2023 року. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, які зміни очікуються у 2024 році.

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Національний банк України з 2023 року дотримується стратегії валютної лібералізації, в рамках якої відбувається поступове пом’якшення валютних обмежень. У 2024 році Нацбанк планує впроваджувати нові зміни. Про це сказав в інтерв'ю Forbes 25 березня заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За його словами, наразі вивчається можливість дозволу репатріації нових дивідендів та послаблення заборони на обслуговування зовнішніх боргів. Як зазначив Ніколайчук, український бізнес вже отримав деякі послаблення. Наприклад, НБУ дозволив, обслуговувати нові борги своїм закордонним кредиторам і повертати кредити, забезпечені гарантіями міжнародних фінансових організацій, експортних кредитних агентств та державних інституцій міжнародних партнерів.

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"Найближчим часом ми збираємося повернутися до тих елементів першої стадії дорожньої карти, які ще не були закриті. Насамперед це дозвіл на репатріацію нових дивідендів, що, на нашу думку, може створити підстави для додаткового припливу капіталу в країну в середньостроковій перспективі. Якщо ж говорити про можливість обслуговування своїх зовнішніх боргів, то найближчим часом, я сподіваюся, ми зможемо мати підстави розглянути помʼякшення і там", – сказав Ніколайчук.

Він зауважив, що Нацбанк, перед впровадженням змін, зважає на макрофінансові передумови, а реалізація дорожньої карти залежать як від міжнародної підтримки, так і від ситуації на валютному ринку, на яку впливають великі експортери-гравці.

Раніше про те, що центробанк дотримуватиметься плану щодо валютної лібералізації заявляв і голова правління НБУ Андрій Пишний. Так, 14 лютого він сказав, що Нацбанк вже створив стратегію валютної лібералізації та курсової гнучкості.

"Ми перебуваємо в умовах невизначеності, тому ми не можемо закладати прогноз валютної лібералізації з конкретними датами, ми працюємо над створенням системних передумов, які дозволять реалізувати три етапи валютної лібералізації. Перейшовши на гнучкий курс, ми прибрали множинність курсів, зараз маємо два курси, і спред між ними скоротився до майже 2%", — пояснив він.

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Нещодавно стало відомо, що Національний банк оновив правила щодо зберігання захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Зокрема, тепер українські банки, якщо отримають запит від правоохоронців, надаватимуть їм відомості щодо платіжних карток клієнтів. Також Фокус розповідав, що в Україні планують оновити правила обміну пошкоджених банкнот.