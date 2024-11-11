Вивезли все: Курахівську ТЕС розібрали на запчастини для ремонту інших об'єктів, — WSJ

Європейські бюрократичні процедури та наближення ЗС РФ до Курахового змусили компанію ДТЕК піти на канібалізацію ТЕС на запчастини. Це мало свої позитивні ефекти для швидкого відновлення пошкоджених ЗС РФ енергооб'єктів.

Працівники Курахівської теплоелектростанції (ТЕС) розібрали її на запчастини на ремонт інших пошкоджених станцій за кілька місяців через загрозу російського наступу на місто. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Журналісти пишуть, що, попри постійні обстріли, працівники намагалися підтримувати роботу станції, однак навесні отримали розпорядження розпочали розбирати її системи на запасні частини. Процес демонтажу устаткування завершився до кінця літа.

Сама станція вже не могла працювати через знищення мосту росіянами, яким доставлялося паливо для роботи об'єкта. Тому ТЕС було вирішено розібрати на запчастини та використати надалі для ремонту інших об'єктів.

ЗМІ пише, що ще одним поштовхом до такого рішення стали бюрократичні затримки в ЄС, де компанія ДТЕК, яка володіє Курахівською ТЕС, шукала необхідне обладнання для ремонту об'єктів через постійні удари РФ по енергооб'єктах України.

Сам процес демонтажу устаткування мав низку проблем — деякі установки важили сотні тонн, троси часто рвалися, "немов нитки", і для підйому такого габаритного вантажу потребувалися відразу два підйомники. Крім того, працівники використовували вантажівки через зруйновану залізницю, а мости довелося укріплювати, аби вони не провалилися від ваги транспортованого обладнання.

Журналісти пишуть, що наразі з Курахівської ТЕС вивезли все можливе обладнання, а на об'єкті лишилися тільки те, що неможливо було евакуювати. В ДТЕК кажуть, що не полишають планів відновити станцію, однак через наступ ЗС РФ "це навряд чи станеться найближчим часом".

Завдяки демонтованому устаткуванню зі станції, це допомогло відновити до 60% тих потужностей, які мали об'єкти ДТЕК до російських атак. В найкоротший проміжок часу вдавалося відновити до 10% від усієї генерації, тому демонтаж Курахівської ТЕС став найшвидшим рішенням для "отримання потрібних запчастин".

Нагадаємо, Фокус писав про те, що в Польщі вигадали, як допомогти енергетиці Україні. Там кажуть, що хочуть не платити за спалювання вугілля, а електроенергію, яку виробляють польські електростанції направляти через наявний енергетичний міст до України

Також ми повідомляли, що Литва пропонує розібрати на запчастини закриті ТЕС та передати їх Україні. Експерти кажуть, що частина наданого обладнання Вільнюсом може підійти для ремонту українських енергооб'єктів.