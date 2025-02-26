НБУ не погоджував продажу БТА банку - не отримував заяв щодо набуття істотної участі в банку, - заява

Національний банк України спростував чутки, що нібито надавав згоду на продаж "БТА банку". Про це йдеться у заяві НБУ у відповідь на поширення неправдивої інформації в анонімних телеграм-каналах, передають "Факти".

"Наразі НБУ не отримував заяв щодо набуття істотної участі в "БТА банку", а отже, жодних погоджень з боку регулятора на рівні керівництва чи на рівні комітету не надавалося", — підкреслює Нацбанк.

Регулятор відзначає, що для такого погодження чинне законодавство вимагає проведення перевірки інвестора та джерел походження коштів.

НБУ вважає, що поширення таких чуток є черговою спробою дискредитації регулятора, щоб надалі піддавати сумніву всі рішення щодо "БТА банку".

Раніше ТГ-канали поширили недостовірну інформацію, що нібито "БТА банк" отримав дозвіл регулятора на зміну власника поза установленим порядком.