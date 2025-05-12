Банки знизять ліміти: скільки можна буде переказувати з 1 червня

В Україні з 1 червня 2025 року банки знизять ліміти на фінансові операції. Зміни торкнуться як карткових переказів, так і платежів через IBAN.

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Про це йдеться в меморандумі, що розміщений на порталі НБУ, який підписали українські банки.

Зазначено, що ліміти на вихідні перекази для клієнтів "середнього" та "низького ризику" будуть знижені з 150 до 100 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів "високого ризику" ліміт залишиться незмінним — на рівні 50 тисяч гривень на місяць.

Також повідомляється, що для того, щоб мати можливість здійснювати грошові перекази більших сум між банками, клієнтам необхідно буде надати банку документи, які підтверджують джерело та розмір їхніх доходів.

Хто може обійти лімити

Клієнти з офіційно підтвердженими джерелами доходів зможуть обійти обмеження на перекази. Для підвищення ліміту вони мають надати документи, що підтверджують їх фінансову спроможність, зокрема довідки ОК5, ОК7, податкові декларації, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, а також інформацію про доходи членів сім'ї чи волонтерську діяльність.

Нагадаємо, юрист розповів, яку суму можна переказувати на картку без комісії та податку.

Раніше глава Нацбанку Андрій Пишний пояснив, у якому випадку планують відмовитись від лімітів на перекази для банківських рахунків громадян.