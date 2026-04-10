Світові ціни на дизель знову пішли вгору: експерт назвав причину

Ціна на дизель поступово почала знову повзти вгору, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про перемир'я з Іраном і відкриття Ормузької протоки.

У Середземноморському регіоні ціна за тонну дизеля зросла на $87,25 і зараз становить $1384, у Північно-Західній Європі вона підскочила одразу на $145, сягнувши $1415,75, констатує директор ТОВ "Консалтингова група А-95" і експерт з енергетичних питань Сергій Куюн.

Він також підкреслює, що всі без винятку постачальники, які продають Україні паливо, підвищили свої премії, що є ознакою проблем із майбутнім пошуком ресурсів.

"Іншими словами, не дуже вірять вони в якнайшвидше завершення проблем на Близькому Сході", — пише Куюн.

Ще тиждень тому експерт попереджав, що з урахуванням логістики, витрат мереж і мінімального заробітку нові ціни на АЗС у районі 100 гривень за літр дизеля стають "абсолютно досяжними" і більше не виглядають фантастикою.

Відео дня

"Зараз є всі передумови для того, щоб ціна дизпалива зросла до 100 гривень за літр. Це цілком реальна перспектива. Якщо такі темпи (зростання ціни) збережуться, то вже нічого не можна виключати", — зазначав він.

Незважаючи на різке зростання цін на АЗС і напружену ситуацію на світових ринках, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський поки що не прогнозує дефіциту пального в країні. Хоча, за його словами, ситуація з дизелем напружена через обмежені обсяги для закупівлі, критичних ситуацій не передбачається.

Кілька днів тому після заяви президента США Дональда Трампа про двотижневе перемир'я в Ірані ціни на нафту марки Brent опустилися до $93 за барель. Однак у найближчі кілька тижнів, за словами засновника групи компанії Prime Дмитра Льоушкіна, істотного здешевлення палива на АЗС українцям чекати не варто.

Станом на 10 квітня середня ціна на дизель на заправках України становить 90,29 грн/л.

Вартість нафти Brent поступово наближається до позначки в $97.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна забезпечена паливом і має домовленості про резервні поставки на випадок глобального дефіциту.