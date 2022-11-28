Корисний та смачний салат з пекінської капусти з куркою

На приготування такого салату піде зовсім небагато часу.

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Пізня осінь та зима — час, коли свіжих овочів та вітамінів набагато менше, ніж влітку, тому важливо побудувати свій раціон так, щоб максимально забезпечити організм необхідними мікроелементами. Пропонуємо приготувати легкий і смачний салат з корисних інгредієнтів, у якому відсутній майонез, за рецептом кулінарної блогерки Діни.

Салат з пекінської капусти з куркою та кукурудзою

Складові:

Відварена куряча грудка – 300 г;

Пекінська капуста – 250-300 г;

Кукурудза – 1 банка;

Помідор свіжий – 200 г;

Твердий сир – 150 г.

Для заправки:

Сметана – 2-3 ст. л;

Гірчиця – 1 ч. л;

Сіль на смак.

Спосіб приготування:

Курячі грудки порізати кубиками й висипати в глибокий посуд. Туди ж відправити кукурудзу та порізану на дрібні смужки пекінську капусту, а також помідор, порізаний кубиками. Сир натерти на великій тертці та змішати з рештою інгредієнтів.

Сметану добре перемішати з гірчицею та сіллю, та отриманою сумішшю заправити салат. За потреби готову страву можна досолити.

Нагадаємо, як приготувати салат, який стане альтернативою "Оселедцю під шубою", а також якийсь інгредієнт додати в "Олів'є", щоб його смак заграв по-новому.