Корисний та смачний салат з пекінської капусти з куркою
На приготування такого салату піде зовсім небагато часу.
Пізня осінь та зима — час, коли свіжих овочів та вітамінів набагато менше, ніж влітку, тому важливо побудувати свій раціон так, щоб максимально забезпечити організм необхідними мікроелементами. Пропонуємо приготувати легкий і смачний салат з корисних інгредієнтів, у якому відсутній майонез, за рецептом кулінарної блогерки Діни.
Салат з пекінської капусти з куркою та кукурудзою
Складові:
- Відварена куряча грудка – 300 г;
- Пекінська капуста – 250-300 г;
- Кукурудза – 1 банка;
- Помідор свіжий – 200 г;
- Твердий сир – 150 г.
Для заправки:
- Сметана – 2-3 ст. л;
- Гірчиця – 1 ч. л;
- Сіль на смак.
Спосіб приготування:
Курячі грудки порізати кубиками й висипати в глибокий посуд. Туди ж відправити кукурудзу та порізану на дрібні смужки пекінську капусту, а також помідор, порізаний кубиками. Сир натерти на великій тертці та змішати з рештою інгредієнтів.
Сметану добре перемішати з гірчицею та сіллю, та отриманою сумішшю заправити салат. За потреби готову страву можна досолити.
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