Популярний десерт. Рецепт знаменитого японського бісквіту "Сакура"

Бісквіт "Сакура" — це неймовірно ніжний десерт, який ідеально підходить для тортів і тістечок.

Related video

Рецептів бісквіта існує дуже багато, але японські кондитери тут зробили щось надзвичайне. Приготований за їхнім рецептом бісквіт виходить дуже ніжним. Цей бісквіт відрізняється від звичайного тим, що він заварний, тобто борошно спочатку змішується з гарячим молоком і маслом, а потім додаються яйця та цукор. Це надає бісквіту особливу текстуру та смак. Фокус розкаже, як його приготувати.

Коли було винайдено японський бісквіт "Сакура" — достеменно невідомо. Ймовірно, це сталося після Другої світової війни, коли в Японії почали набирати популярності європейські рецепти.

Японський бісквіт "Сакура"

Інгредієнти:

молоко — 100 мл;

вершкове масло — 100 г;

борошно — 150 г;

цукор — 110 г;

яйця — 8 штук.

Молоко наливаємо в каструлю з товстим дном, додаємо вершкове масло та нагріваємо, але не доводимо до кипіння. Як тільки з'явиться пара — знімаємо каструлю із плити.

Розбиваємо яйця та відокремлюємо білки від жовтків. Робимо це, доки молоко гріється — до наступного етапу вони мають бути готовими.

У гаряче молоко додаємо борошно і замішуємо (заварюємо) тісто. Молоко вливаємо тонкою цівкою і ретельно розмішуємо, поки тісто не стане повністю однорідним і не збереться в колобок.

До тіста додаємо жовтки та мішаємо знову до повної однорідності.

Збиваємо білки із цукром у пишну піну. Поступово вводимо піну в тісто, перемішуючи після кожної порції.

Тісто відразу викладаємо в роз'ємну форму і ставимо в розігріту до 160 градусів духовку. Пектись бісквіт буде приблизно годину. Готовність перевіряємо зубочисткою. Дуже важливий момент — не можна відкривати духовку перші 30-40 хвилин приготування. Інакше бісквіт не підніметься.

Коли бісквіт повністю охолонув, виймаємо його з форми. Робимо це обережно, тому що він дуже ніжний і може тріснути або надломитися. Бісквіт "Сакура" можна використовувати як для тортів та тістечок, так і вживати просто як є.

Також ви можете приготувати знаменитий японський торт з полуницею та ніжним кремом. Його вигадав ще в 1920-х знаменитий японський кондитер Рінемон Фуджі, який заснував кондитерську корпорацію в Йокогамі.